Mariana Gónzalez dice sentirse estúpida y quiere disculparse con Maripily

Tras salir de La Casa de los Famosos, Mariana González dice sentirse estúpida por enterarse de cosas ahora que esta afuera del reality de Telemundo. Durante una entrevista con AhoraMismo.com, Mariana se retracto por haber llamado mentirosa a Maripily, cuando esta le dijo que Lupillo Rivera y Thalí habían reconocido que había algo entre ellos. Mariana dice que ha visto videos ahora que esta fuera de LCDLF4 y que esos video revela que Maripily no estaba mintiendo.

Cabe recordar que Mariana se sentó para hablar con Jimena Gallego cuando tenía apenas minutos de haber salido de LCDLF4. Mariana le dijo a Jimena que Maripily se había inventado un chisme fuerte de Lupillo y Thalí. Ahora Mariana no dijo lo siguiente:

“Me sentí estúpida…pido una disculpa a Maripily porque pensé que había mentido cuando dijo que se había confesado Lupillo y Thalí. Yo dije ‘cómo es capaz de decir algo así, hay niños de por medio y hay familia…’. Cuando salgo veo videos y veo lo que sucedió y que se salió por exactamente lo mismo, por quizás salvar a su familia, su matrimonio. Lo entiendo todo. Me sentí estúpida pero yo no lo sabía. Yo veo las cosas como integrante de ese grupo y no veo por fuera…una disculpa a Maripily. Claro que ha mentido y ella miente por su grupo; y es valido”.

Mariana dice que prefiere que la saquen de LCDLF4 que hacer estupideces

En la entrevista, Mariana reaccionó a la decisión del público, quienes decidieron sacarla del show. Arriba puede ver la entrevista completa donde ella dice que “prefiere que la saquen a que estar haciendo estupideces”. Ella asegura que ella no iba a robar cámara y pelear sin provocación.

También compartió lo que aprendió a valorar en La Casa de los Famosos 4. “[En La Casa de los Famosos] llegas a valorar cosas que antes no valorabas. Ahí es cuando dices ‘güey, no sabía que esto era tan importante’. Este reality te enseña mucho. No me arrepiento para nada el haber entrado. Creo que lo que iba hacer, lo logre. Me siento una ganadora desde el día que me invitaron. Me siento una ganadora de haber salido de frente. Y le eche muchas ganas. Habían cosas que no hubiera hecho. Me enfoque y lo logre y estoy aquí. A lo mejor soy la cuarta que salió pero salió siendo Mariana y siendo un buen elemento”.