¿Maltrató Jessica Cediel a su gato?

Bailar en ropa interior abrazada a su gato no ha sido la idea más elogiada de Jessica Cediel. Como nunca, la ex reportera de Exatlón Estados Unidos, quien destaca por contar con una fiel y devota audiencia en Instagram -que sobrepasa los 8 millones- recibió numerosos comentarios negativos luego de publicar la grabación.

“Hoy @jupitercediel no quiso bailar! Pero esto fue lo que logramos! De Ajjajaja lo amo! Feliz día mi gente! Buena vibra y a galopar”, escribió luego de subir el video donde se contornea junto a su gato, luciendo solo ropa interior negra.

La reacción de sus seguidores no fue la mejor, y aunque algunos alababan su belleza y sensualidad, muchos se enfocaron en criticarla y cuestionaron su actuar para con el animalito.

“Lo que tienen que hacer para llamar la atención… Por lo menos coja bien el pobre gato”, “Qué baile tan horrible”, “Sí me están ahorcando tampoco bailo… Jajajajaajajaajaja”, “¡Ojo! pues con el Gato, por estar moviendo el trasero, no se fija ni cómo lo balancea para lado y lado”, “Esa mujer no está bien de su cabeza”, “Maltrato animal”, “No lo cargues así al gatito, con sus pies colgando”, “Qué pecado con ese pobre gato”, y “últimamente niña… cásate, a ver si dejas la calentura. Pobre animalito”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Esto pareció no importarle o simplemente no se enteró de la mala sensación que provocó su video en algunos de sus seguidores. Esto, debido a que después publicó varias fotos junto a su gato, destacando que no recurrió a filtros ni maquillaje para posar en las fotografías.

“Nos hicimos unas fotos con mi bebe @jupitercediel! Sin maquillaje, sin filtro y si… casi sin ropa! Mucho AMOR! A mi me gusto más la segunda foto! Y a ustedes cual les gusto mas… 1 o 2?”, escribió, llamando a su público a votar por la foto más favorecedora.

Lamentablemente, en esta ocasión tampoco faltaron los comentarios negativos de algunos, que además de cuestionar el bienestar del felino, le hacían ver que parecía que no se hubiera duchado antes de posar.

“Parce, le faltó decir y sin bañarse”, “Vaya a bañarse para que se le pase la calentura” y “Jessica, estás que te pelas…. Deberías hacerlo y ya”, le escribieron en relación a la poca ropa que usó para agasajar a sus seguidores.

Hasta el momento, Cediel no se ha referido a los comentarios que indican que habría maltratado al animal. ¿Crees que la modelo colombiana maltrató a su gato?