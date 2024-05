Lupillo Rivera y Thalí García se reencuentran pero no fue en Telemundo

Hasta que se dio el encuentro que muchos esperaban. Lupillo Rivera y Thalí García se volvieron a ver las caras después de tres meses, de que ella se escapará de La Casa de los Famosos. El esperado encuentro se dio en el Show de Piolín y no en Telemundo. Pues andan los rumores que Lupillo no quiere dar entrevistas en los programas de Telemundo. Mientras que Thalí se encuentra en medio de una batalla legal contra la mencionada cadena.

Thalí sorprendió a Lupillo cuando se conectó en un Live vía Instagram. En ese momento Lupillo se puso muy nervioso que no podía ni hablar. Mientras ella le decía que vio cuanto aguanto en el reality. “Creo que resististe como los grandes y aquí estuvimos todos los que te queremos afuera. Que gusto poder saludar a los dos [Lupillo y Piolín]”.

Lupillo dijo que hasta ahora no se ha metido a las redes para ver todo lo que se ha dicho de su participación en La Casa de los Famosos. “Quiero decirle a todo el público que conocí a Thalí en LCDLF4 y vi como todas las mujeres se le iban encima, la estresaron y pasaron muchas cosas en la casa. Yo dije esta muchacha está en una mala posición y porque no ayudarla. Empezamos a conocernos y poco a poco empezamos a platicar y las cosas pasan muy rapído”, contó Lupillo.

“Lupe y yo construimos una amistad de verdad. Lupe está nervioso pero yo no. Yo llevó tres meses afuera y enfrentando esta realidad y no sabe que nos ha perseguido estos últimos meses. Yo siempre me he sentido orgullosa de decir que Lupe se convirtió en un amigo. Lupe es un señor que yo admiro y respeto profundamente. Se ganó mi cariño y mi confianza. Es muy desafortunado que ambos teníamos familia que nos esperaba con muchas ansias afuera…vale la pena mencionar que uno entra con un fin a ese tipo de programa y cuando sales y descubres la verdad que hay detrás es muy duro. Yo creo que es muy rápido que Lupe pueda asimilar tres meses de información. Yo estoy aquí para sostener que somos grandes amigos”, dijo Thalí.

Thalí dudaba si su amistad con Lupillo fue verdadera

Thalí había hablado un día antes con Lupillo y le pregunto si la amistad que él le había brindado en el reality fue verdadera. Lupillo le confirmó que sí.

Thalí le dice a Lupillo que se mostró con las cosas buenas y malas en LCDLF

Thalí le dijo a Lupillo que no se tiene que avergonzar de nada de las cosas que hizo en La Casa de los Famosos. “Te mostraste como tú eres, con las cosas buenas y malas. Todos tenemos imperfecciones y es de valientes de dar la batalla por cuatro meses sin tratar de pretender nada que no seas”, dijo Thalí.

Lupillo dice que se han dicho cosas mal

Lupillo dice que su equipo de trabajo le han informado de algunas cosas que pasaron afuera. Por lo que a descubierto que hay muchas cosas mal dichas. “Yo siempre supe que Thalí tenía su familia, su esposo y sus hijos. Yo sabía que esa era una desesperación para ella adentro de la casa”, dijo Lupillo.

Ambos confirmaron que no hubo más que una amistad

Lupillo y Thalí dejan claro que no tuvieron más que una amistad en La Casa de los Famosos. Abajo pueden ver la entrevista completa.

#ComaNews Una parte del reencuentro de Lupillo Rivera y Thalí Garcia en el Show de Piolín. pic.twitter.com/09AedzZQEy — La Comadrita (@lacomadritaof_) May 22, 2024

Algunos fans reviven el momento que Thalí y Lupillo durmieron en la suite de La Casa de los Famosos.

Never forget!!! Apoco la producción de @Telemundo les dijo que hagan esta cochinada?? Escuchen bien. 🥴 #LCDLF4 pic.twitter.com/cmRxmzx7Ry — 𝓛𝓮𝓮𝓼𝓪 (@lalalaleesa_) May 22, 2024