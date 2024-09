Los 50 – Segunda temporada: Fecha y participantes

La segunda temporada de Los 50 estrena en octubre. “En mi mundo todo puede pasar”, anunció el León en en el nuevo promocional del reality de Telemundo. En esta nueva temporada el ganador se llevará a casa 350 mil dólares.

Hasta ahora está confirmado que la segunda temporada estrena el 15 de octubre. Además veremos de regreso al León, al igual que los conejos y el resto de los animales de La Hacienda. Lo que muchos ya quieren saber quienes son los 50 participantes que se enfrentarán para llevarse el premio mayor.

Telemundo todavía no ha anunciado los nombres de los participantes pero ya están sonando en las redes sociales varios nombres de famosos que han estado en los realities anteriores como en La Casa de los Famosos y Top Chef VIP.

Jose Rodríguez, quien quedo en el quien quedo en el quinto lugar de la tercera temporada de LCDLF. También se dice que Robbie Mora y Cristina Porta, de la cuarta temporada de LCDLF, estarían en Los 50. También Sebastián Villalobos, de Top Chef VIP. Además del actor Jason Romo del Señor de los Cielos y El Conde. Aunque no lo creas también se dice que entrará La Jose, el mejor amigo -quizás ex mejor amigo- de La Divaza. Otro nombre que no es tan creíble es la participación de Alfredo Adame, de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos. También Ivonne Montero, la ganadora de la tercera temporada de LCDLF. Hasta Ariadna Gutierrez de LCDLF4. Otros nombres no tan conocidos en Estados Unidos, son Ignacia Michelson, Jackie Ramirez. No se sabe si algún atleta de Exatlón Estados Unidos entrará a Los 50.

Hasta ahora no se ha confirmado ninguno de los mencionados nombres. Se espera que Telemundo revele los nombres a finales del mes de septiembre.









Hasta ahora tenemos confirmado que la segunda temporada de La Isla estrena el 15 de septiembre por Telemundo.