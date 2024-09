Chuy Almada revela si se dejo ganar para salir de “La Isla: Desafío Extremo” – ENTREVISTA

Chuy Almada es el quinto desterrado de La Isla: Desafío Extremo. El día siguiente de su salida, su compañero Adrian di Monte reveló en el show que Chuy se dejo ganar porque se quería ir. Por lo que el presentador Javier Poza les anunció a todos los participantes que si se quieren ir solo tienen que renunciar, que no usen la nominación como puerta de salida.

Así que le preguntamos directamente a Chuy durante una entrevista con AhoraMismo, sobre si había usado la nominación como salida. “No les quiero mentir a las personas y les quiero hablar con la verdad. En el momento que mi equipo…vota por mí, fue muy obvio que yo hable con ellos. Les dije al equipo: ‘Quizás no me van a entender y es una decisión que es muy difícil…y que si de verdad son mi familia, quiero que me apoyen. He decidido irme a mi casa. No estoy bien mentalmente'”, dijo Chuy. “Yo podré parecer una persona fuerte por fuera. Siempre trato de ser positivo, siempre estar sonriente, siempre trato de dar los mejores consejos. Porque estoy trabajando el día a día a no caerme. Es muy difícil estar allá incomunicado, sin saber de tu familia. Todos sentimos diferente”. “La verdad llevaba varias semanas que mi mente no se sentía en paz. Me sentía muy ansioso. Yo lloraba y trataba que mi equipo no me viera. Me iba lejos, porque mi equipo siempre me veía como el paño de lagrimas. Todos venían a contarme sus problemas y yo estaba como una esponja absorbiendo todo. Lo que detonó esas ganas de irme el video que vi hace un par de días, donde vi a mi familia…llore diferente a todos. Me salieron unas lagrimas desde muy adentro de mi ser. Y yo dije que ‘esto no es normal, esta ansiedad que estoy sintiendo’. Lo exprese sin vergüenza y se lo dije a mi equipo. El momento que me nominaron, yo no quería sentir la adrenalina. Yo no me quería poner a jugar a que me quiero ir o no me quiero ir. El momento que pedi mi voto era porque necesitaba ver a mi familia. Mucha gente lo vera como que mal perdedor, pero no me van a entender. Si no estas bien en tu mente, no vas a estar bien en tu vida”.

¿Chuy volverá a probar suerte en un reality?

Chuy Almada se hizo conocer cuando participó en la primera temporada de Exatlón Estados Unidos. Desde entonces ha participado en otras temporadas pero desafortunadamente no se ha llevado la victoria. Hasta regreso a las arenas después de haberse convertido en padre, y lo dejo todo en los circuitos de Exatlón All-Stars.

Pero ahora en La Isla: Desafío Extremo fue diferente. Chuy asegura que ya está más maduro y tiene otras prioridades. Y la familia es prioridad. Por lo que por ahora prefiere disfrutar de su familia sin pensar en competir en otro reality. Pero tampoco se cierra a la idea que en un futuro, medio lejano, vuelva a probar suerte. Arriba puede ver la entrevista completa.