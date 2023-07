Chuy Almada: Mira su gran cambio físico tras salir de Exatlón Estados Unidos

El ex atleta de Exatlón Estados Unidos, Chuy Almada se ganó el cariño del público desde la primera temporada del reality de Telemundo. Aunque nunca se llevó la victoria, El Toro dejo huella en las arenas del reality mas feroz del planeta.

Desde entonces el número de seguidores le ha ido aumentando mucho mas y este ha sabido mantenerlos informados sobre su vida. Este miércoles 5 de julio, Chuy publicó una instantánea mostrando su gran cambio físico. El representante del Team Azul publicó un Antes y un Después donde muestra cómo se veía en octubre de 2018 a comparación de julio de 2023. Chuy ha cambiado su cuerpo en casi cinco años. “Constancia y la repetición es lo bonito de la disciplina, pequeños pasos te llevan a grandes logros”, escribió Chuy al lado de las imágenes. “Cada día cuenta”.

Chuy pesaba 80 kilos (176 libras) en octubre de 2018. Ahora pesa 100 kilos (220 libras) y mide 6 pies de altura.

El atleta agrega en su publicación que su logra ha sido “100 por ciento natural, le duela a quien le duela”. Abajo puedes ver la imagen.

Daniela Avilés, la esposa de Chuy, asegura ser testigo de todo el trabajo que le ha tomado para llegar a esta transformación. “Soy fiel testigo de lo dedicado y entregado que eres, para ti no existen los pretextos nunca te rajas 👏👏👏 sigue cambiando vidas al rededor del mundo! Te amo y te admiro 🤩❤️”, comentó Daniela. Sus seguidores le aplauden su logro. “Felicidades Chuy👏👏👏tremendo cuerpazo!!!! Y si obviamente con toda esa disciplina y cómo dices tú la constancia claro q se van a ver esos logros, pero yo también digo ay q comerá Chuy???😂😂ya sabes uno q se le antoja q el chicharroncito 😂q el pan, las galletas y pienso yo creo él no come nada d eso😃😃Saludos Chuy y bendiciones para ti y tú hermosa fam”.

Cabe mencionar que Chuy Almada fue eliminado de la primera temporada de Exatlón Estados Unidos en octubre de 2018. Lo que quiere decir que la foto del Antes fue tomada tras su salida del reality de Telemundo.

Chuy comparte sus entrenamientos



Chuy comparte todos sus entrenamientos en sus redes. Además tiene su propio gimnasio para ponerte a sudar. Puedes entrar aquí para más información sobre su gym Boxeo Mexicano. También puedes ver varios de sus retos en sus redes.

¿Te gusta su transformación?