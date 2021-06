EXATLON 5 EEUU: ¿Les llaman la atención al Team Famosos? Lo que sabemos

Vaya que todo ha cambiado abruptamente las últimas semanas del programa de competencias Exatlon Estados Unidos. Después de una buena racha que parecía indetenible por parte del Team Famosos, luego de que dos de sus atletas, Jeyvier Cintrón y Jacobo García, fueran sancionados por haber incumplido las reglas del reality deportivo, el equipo rojo se ha visto cada vez más cuesta arriba camino a la gran final de la competencia, que se encuentra en un momento determinante para todos los guerreros que todavía están luchando en las arenas por alcanzar el ansiado triunfo.

Lo único constante en la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos ha sido el cambio y hechos sin precedentes en su historia, como las sanciones y expulsiones que primero vimos con ocho atletas, y ahora con Cintrón y García, algo que parece haber sellado el destino del Team Famosos, que se ha mantenido en constante derrota durante varias jornadas, que si bien ha bajado su ánimo e incluso causado roces internos, ha reforzado a los Contendientes, que ahora tienen el apoyo de un atleta reconocido en la competencia, Andoni García, que llegó recientemente con otros tres concursantes que se distribuyeron entre los dos equipos.

¿Les llaman la atención al Team Famosos?

A este punto no cabe duda que el Team Famosos está atravesando un momento muy difícil dentro de la competencia que no se limita a las derrotas a manos de los contendientes, sino también al aparente desánimo y las fracturas internas que han llegado a generar presuntos roces entre ellos, de acuerdo a diferentes portales para fanáticos, quienes reseñan incluso que varios están rendidos pues consideran que ya no habrá posibilidad de una eventual mejora dentro de la competencia.

En vista de este masivo deterioro en el desempeño del Team Famosos, diferentes portales para fanáticos han reportado que el equipo recibió un “llamado de atención” por parte de la producción de Exatlon Estados Unidos, que los habría notado “distraídos”, cosa que de continuar, podría llevarlos nuevamente a ser objeto de sanciones que resultarían absolutamente perjudiciales para el rendimiento del equipo en esta etapa de la competencia.

El video a continuación, cortesía del perfil de YouTube Madison Entertainment, reseña la situación que estaría nuevamente plagando al Team Famosos. No se lo pierdan aquí:





Play



CUATRO ROJOS ELIMINADOS? ¡LOS REFUERZOS AZULES FUERON MEJORES! EXATLON EEUU #5 2021-06-02T14:41:42Z

Entre las tantas cosas que se discuten en este video, está la posibilidad de que el Team Famosos se estaría “dejando perder”, para depurar el equipo de los atletas de más baja puntuación y así generar una competencia en igualdad de condiciones, contra unos Contendientes que se encuentran más fuertes que nunca.

Si bien no se conoce de fuente oficial que estaría aparentemente “distrayendo” al Team Famosos, hay que tener en cuenta que el producto de eso se ha visto reflejado en el desempeño que han tenido en cada circuito, cayendo muy por debajo de los Contendientes en cada jornada, e incluso haciendo que los duelos por la permanencia de los últimos días sean en su mayoría rojos, lo que los ha hecho perder miembros que de otra manera, podrían resultar valiosos para avanzar en la competencia.