EXATLON 5 EEUU: ¿Qué pasó realmente con Jeyvier Cintrón y Jacobo García?

Si habría que decidir que ha sido lo más polémico en la quinta temporada del programa de competencias Exatlon Estados Unidos, sin duda han sido las numerosas suspensiones de nueve concursantes, y la expulsión definitiva de dos de ellos: Denisse Novoa y Frank Beltre, sin recibir hasta ahora una explicación oficial del por qué.

Las razones oficiales han sido un “incumplimiento de las normas del contrato”, que han llevado a los atletas a ser castigados, sin dar detalles a fondo sobre qué es exactamente lo que está sucediendo en la llamada “competencia más feroz del planeta”, y el por qué no había pasado antes. Lo que sí es cierto es que la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos indudablemente dejará una huella indeleble en la historia de esta competencia.

Dos expulsiones y seis suspensiones

La noticia cayó como una bomba a todos los fanáticos de Exatlon Estados Unidos, y fue su presentador, Frederik Oldenburg, el que reveló un hecho sin precedentes, seis atletas, Norma Palafox, Nathalia Sánchez, Eric “Showtime” Alejandro, Rafael “El Brujo” Soriano (ya eliminado), Octavio “Tavo” Gonzalez y Nathy, fueron suspendidos temporalmente de la competencia y dos, Denisse Novoa, y “El Tanque” Frank Beltre, definitivamente expulsados.

La razón, “incumplimiento de contrato”, de acuerdo a un pronunciamiento que en su momento nos compartió la producción de Exatlon Estados Unidos a AhoraMismo:

“Con el fin de preservar la integridad de la competencia, existen reglas estrictas y pautas que todos los participantes de Exatlon Estados Unidos deben seguir. Algunos atletas rompieron estas reglas y están siendo reprendidos. Nuestra máxima prioridad es fomentar un ambiente competitivo seguro y justo para todos los participantes y garantizar que cualquier persona que viole las reglas y regulaciones del programa sea amonestada.”

¿Qué pasó realmente con Jeyvier Cintrón y Jacobo García?

Otra bomba llegó a las arenas de Exatlon Estados Unidos cuando, el pasado domingo 23 de mayo antes de iniciar la lucha por la permanencia, Frederik Oldenburg reveló que esta batalla, y el resto de la semana que inició el pasado 24 de mayo, sería sin dos presencias importantes del Team Famosos, Jacobo García y Jeyvier Cintrón, pues al igual que ya habría sucedido, presuntamente “rompieron las reglas” y fueron amonestados inhabilitándolos por una semana.

Esto llega en un momento crítico para ambos equipos, en donde se suman cuatro refuerzos que podrían definitivamente cambiar el ritmo de la competencia. Al frederik dar la noticia se pudo notar la molestia de algunos de los compañeros de estos dos atletas amonestados. Mucho se ha dicho, incluso que, al igual que en la situación anterior, les habrían descubierto nuevamente teléfonos celulares, lo que habría generado la reacción de producción, y de nuevo nos lleva a la misma pregunta, si esta es una regla tan estricta, ¿Quién está ingresando los teléfonos a la competencia? No se pierdan este video que brinda más información al detalle:





Las opiniones de los fanáticos de la competencia, en este video y a lo largo de todas las redes sociales, no se han hecho esperar, mostrándose muy molestos por el hecho de que continúen sancionando atletas, sin ninguna explicación sincera a la audiencia. Esto dijo una seguidora: “Me choca que nunca dan explicaciones de porque los suspenden, si no fuera por nosotros la audiencia no tuvieran rating…”

¿Qué creen que está pasando en Exatlon Estados Unidos?