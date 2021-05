Varias situaciones han hecho de la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos una particularmente sin precedentes. Pero la que quizás haga de la presente entrega del programa de competencias, una para recordar, son las diferentes sanciones a los atletas por los llamados “incumplimientos de contrato”, que se ya se han vuelto un término acostumbrado en el reality show más exitoso de la cadena Telemundo.

“Incumplimiento de Contrato” en Exatlon EEUU

Romper las estrictas normas de una competencia como Exatlon Estados Unidos nunca se había visto, eso hasta la presente temporada en la que la frase “incumplimiento del contrato” se hizo costumbre y la empezamos a ver cuando el presentador Frederik Oldenburg anunció que Denisse Novoa, ex participante del Team Contendientes y Frank Beltre, ex participante del Team Famosos, estaban repentinamente expulsados de la competencia por haber caído en esta ruptura de las reglas.

Junto a ellos, se sumaron seis participantes que si bien no fueron expulsados, sí resultaron con una sanción que los mantuvo varios días fuera de la competencia, sin poder participar. Ellos fueron: Norma Palafox, Nathalia Sánchez, Eric “Showtime” Alejandro, Rafael “El Brujo” Soriano (ya eliminado), Octavio “Tavo” Gonzalez y “La Cazadora” Viviana Michell.

Tanto las expulsiones como las sanciones son dos medidas sin precedentes que en cuatro temporadas del programa de televisión no habían tenido que ponerse en práctica hasta ahora. Sobre las razones de esto no se ha confirmado nada, pero bien se han creado muchísimas teorías en redes sociales y portales para fanáticos, que van desde la posesión de teléfonos celulares en la competencia, sustancias ilícitas y más, pero de esto no ha habido un pronunciamiento oficial.

Siguen incumpliendo normas en EXATLON EEUU. ¿A quién suspendieron ahora?

Todo ocurrió en la ceremonia del duelo por la permanencia del pasado 23 de mayo, en donde al inicio de la misma el presentador, Frederik Oldenburg anunció que los atletas Jeyvier Cintrón y Jacobo García, pasarían toda esta semana que inicia el lunes 24 de mayo sin competir, es decir, la semana 18 de la competencia debido a que nuevamente se llevó a cabo un incumplimiento de las reglas de la competencia.

Esto deja en evidencia que la producción del programa de competencias ha arreciado las normas que deben cumplir los atletas para formar parte de este. Al momento no se conoce más sobre esta suspensión de Jeyvier Cintrón y Jacobo García, pero recordemos que ambos salieron ilesos de la primera ronda de sanciones. Jeyvier no fue suspendido la primera vez, y Jacobo se encontraba dándole la bienvenida al mundo a su hijo con la “Chiquidinamita” Dayleen Santana, el pequeño Ezra.





Play



Video Video related to siguen incumpliendo normas en exatlon eeuu. ¿a quién suspendieron ahora? 2021-05-24T09:12:45-04:00

Ya estamos claros que no veremos a dos de los mejores del Team Famosos y de la competencia en general en acción, pues ni Jeyvier ni Jacobo pondrán pié en las arenas de República Dominicana, y esto pensamos que será perjudicial para los rojos en un momento crucial para la competencia, donde estaremos viendo la llegada de cuatro nuevos refuerzos que llegarán para cambiarlo todo.

Esperamos que incumplir las reglas no sea la nueva norma de la competencia.