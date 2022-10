EXATLON MUNDIAL: ¿Qué le pasa a Lilian Durán?: ¿No quiere seguir en el show?

Cuando Lilian Durán llegó al equipo de los Contendientes en la séptima temporada de EXATLON Mundial, la mexicana no solo encantó a todos con su personalidad sino con su garra y aura de mujer luchona.

Y aunque ha dicho estar más que lista para convertirse en la próxima campeona de EXATLON Estados Unidos, mostrando su imagen de “Bichota”, como se apoda usando la palabra que popularizó la cantante Karol G, en el segundo capítulo del reality show la mexicana desencantó a muchos fans y a sus propios compañeros. Fans incluso se cuestionaron si la joven quiere o no seguir en el show.

En el circuito de fuego contra los rojos, la integrante del team Azul pareció no solo no tener mucha energía sino no estar dando el 100 por ciento, por lo que terminó atrasándose en el recorrido y al final, cediendo la victoria a su rival del team Famosos.

Exatlón EE.UU. 7: Lilian Durán se une a los Contendientes | Telemundo Entretenimiento Video oficial de Telemundo Entretenimiento. Lilian Durán es entrenadora de boxeo y funcional, su meta es inspirar a las personas para cumplir sus sueños. Además, llegó a Exatlón EE.UU. Edición Mundial para unirse al equipo de los Contendientes. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/QPEpceIXltb SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDEntretenimientoYT Exatlón séptima edición. Nuevos héroes de nivel mundial pondrán a prueba… 2022-10-04T17:45:00Z

Desde ese momento y con evidente desencanto, los coequiperos de la atleta la enfrentaron, al igual que muchos televidentes que en redes sociales no paran de preguntarse qué le pasa a Lilian.

Y al parecer la respuesta tiene que ver con que la joven no ha asumido con el compromiso que se requiere su participación en la llamada “Competencia más feroz del planeta”.

Así se lo dijo a la joven entrenadora su compañero de equipo, Esteban castillo, quien destacó la personalidad jovial de la concursante, pero a quien no la ve con garra al momento de la acción.

“Hay una línea entre ser amigos y ser felices y no darlo todo en las arenas, que es lo más importante”, fue la queja que exteriorizó uno de los gemelos Castillo, mientras Lilian sostenía una conversación con sus compañeros en el campamento EXATLON.

Esteban le señaló la falta de entrenamiento que Lilian ha tenido, como su principal debilidad, lo que eventualmente se hace más que evidente en los circuitos, como le ocurrió a Lilian la noche del martes.

“No es ‘mañana es que voy a entrenar’, no. Es ahorita cuando tienes que entrenar”, agregó el costarricense.

El atleta azul le dijo a la mexicana que la manera de seguir bien en la competencia es que no solo ella, sino todos, cada vez que pasen por cualquier circuito, al llegar a las viviendas, reflexionen sobre su desempeño.

“Que me quito los zapatos y pienso en todo, y en cómo mejorar desde ya… debes estar más comprometida”, aseveró el joven.

Aldo Tamez también se unió al rosario de reclamos hacia su amiga del equipo Azul, y le pidió que de ahora en adelante se enfoque más en el show y en entrenar.

“Nosotros omos personas muy similares. Nos la pasamos jugando, pero en el momento en que te desconcentras cuando estás en competencia… (necesitas) que estés enfocada… ser un poco más agresiva. Tú puedes”, le dijo el mexicano de Texas.

Y aunque en redes sociales más de uno criticó el desempeño de Lilian, la mayoría optó mejor por animarla y pedirle que se dedique más a la competencia y le compartieron mensajes de apoyo, recordándole que es una mujer fuerte y de retos.

“No estoy pudiendo con tu ausencia”, “échale más ganas Lilian, sé que puedes”, “Liliaaannn, estoy súper orgullosa de que representes a #TeamContendientes, te deseo la mejor de las suertes🤞🏾🤞🏾” y “entrena para ser la más chingona”, fueron algunos de los comentarios que los fans de la mexicana exteriorizaron en redes.

Dinos que crees que le pasa a Lilian Durán y si la ves llegando lejos o no en la competencia.