EXATLON All Stars: ¿Ana Parra fingió la lesión que la eliminó?: ¡Esto se sabe!

El final de la edición All Stars de EXATLON Estados Unidos está en el horizonte, y mientras crece la emoción entre los seguidores del reality show de Telemundo, el golpe más reciente que sufrieron los Azules fue la eliminación forzada de Ana Parra.

La colombiana debió despedirse del show, tras sufrir una lesión en la rodilla, en medio de un duro mano a mano contra Viviana Michel, recordando nuevamente su anterior participación en la quinta edición del reality, cuando fue eliminada por una lesión en la nariz.

Y a pesar del dolor que la exreina de belleza mostró tras dar un salto al interior de un automotor puesto en el circuito, de inmediato hubo todo tipo de comentarios entre el público, donde usuarios manifestaron dudas sobre la veracidad de la lesión de Ana Parra. Muchos televidentes fueron más allá, e incluso de frente, aseguraron que todo se trató de un presunto montaje y que la lesión de la colombiana no fue real.

A través de todo tipo de mensajes, seguidores de la llamada Competencia más feroz del planeta manifestaron sus dudas ante la eliminación de la integrante de los Contendientes, e insistieron que la lesión habría sido inventada, algo que tan solo queda en meras especulaciones.

“Ni ellos se lo creen 👎👎👎👎👎, siempre pasa algo a los azules en la final 👎👎 otra vez con el mismo cuento👎👎”, “realmente ahí no queda claro. No parece para tanto, entonces Nona que no puede casi moverse, está en la competencia 🤷‍♂️En fin…”que rara esa lesión.. da a pensar si realmente fue lesión (…) todo muy raro”, fueron algunos de los primeros comentarios de los fans que no dan credito a lo sucedido.

“Ya esta todo Arreglado a favor de los Rojos”, “Yo veo y veo ese video y no me queda clara esa lesión”, “vean bien el video no creo 🤨 eso se llama teatro 🎭”, “eso no fue lesion”, comentaron otros fans del programa de TV.

Telemundo hasta ahora no se ha referido a los comentarios de los seguidores del programa, pero en una de las publicaciones de la cuenta de EXATLON EE.UU. en Instagram, lamento la salida de Ana Parra.

“Es una pena que las lesiones saquen de competencia a atletas tan buenas como Ana 😥. Extrañaremos verte correr en los circuitos de #ExatlonAllStars 🙌”, dijeron en un sentido mensaje.

El doctor que revisó a Ana confirmó que la lesión de la ingeniera civil fue tan fuerte que no era posible que continuara de esa manera en el show.

Dinos qué piensas de la salida de Ana Parra de EXATLON y cuéntanos si crees que la lesion pudo ser fingida.