Las más bellas de Exatlón Estados Unidos

El deporte, la adrenalina y las intensas competencias no han sido los únicos ingredientes con los que Exatlón Estados Unidos se ha ganado el interés de su fiel público. Algunas de sus participantes han flechado el corazón de muchos, continuando muy presentes en lo que es el espíritu de Exatlón, aún cuando ya han salido del programa.

Te presentamos a las 5 mujeres que más han captado la atención de la audiencia, y que día a día reciben muestras de admiración y hasta de devoción en sus redes sociales por parte de los seguidores del famoso reality show deportivo, cuya sexta temporada está pronta a comenzar.

Ana Parra

La colombiana, de 27 años, arrasa cada vez que sube imágenes luciendo su tonificada figura y alentando con su actitud positiva a sus más de 164 mil seguidores de Instagram.

“No sé si serán los años, pero he bajado el volumen de lo que escucho y he subido el de lo que siento. Me estremece un atardecer, el sorbo de un buen café, un buen vino, una grata compañía, una bonita canción. No se si serán los años, las experiencias… o quizás, solo quizás, empiezo a ver la vida tan Bella como realmente es”, escribió de manera poética al subir su última foto en bikini de 2021.

La atleta, quien también es ingeniera civil, ha demostrado que además de su belleza tiene un noble y generoso corazón. Para Navidad compró regalos y víveres a las personas necesitadas de su natal Sevilla, en Colombia.

Su estilizada figura y actitud la han llevado a ser comparada con modelos de Victoria´s Secret. Ella ha mantenido una actitud de humildad y sencillez, lo que ha cautivado aún más a sus seguidores.

Sea cual sea el modelo de bikini que luzca, siempre se ve espectacular. Eso sí, su apariencia no solo se debe a la genética, ya que es muy rigurosa y disciplinada con sus rutinas de ejercicios. Además, se esfuerza en mantener una dieta saludable.

La deportista ha revelado que, para maximizar el efecto de sus rutinas de ejercicios y tener más energía, consume suplementos alimenticios. Ha sido tan bueno el efecto que esto ha tenido para ella que es rostro de una marca de este tipo de productos.

La modelo tuvo un excelente fin de año, concretando su esperada boda religiosa el pasado 17 de diciembre en Colombia, donde lució como toda una princesa envuelta en el vestido que desde pequeña había soñado.

“Quería mostrarles este súper mix que me hago para ir a entrenar, puro poder”, escribió sobre los productos que le ayudan a desarrollar músculos y aumentar la resistencia.

La colombiana se encarga de estar constantemente subiendo frases positivas y motivantes para su público. “Tus acciones demuestran de qué está hecho tu corazón”, escribió al subir una imagen en traje de baño rojo.

En entrevista exclusiva con Ahoramismo.com, la atleta reveló que le gustaría ser madre. “Sí quiero tener hijos, pero no todavía. Actualmente tengo muchos proyectos profesionales y me siento muy joven aún, pero más adelante me gustaría tener uno o dos hijos como máximo”, afirmó.

Respecto a sus proyectos profesionales, la modelo reveló a AhoraMismo.com que planea dedicarse al modelaje e invertir en bienes raíces en Miami. “También estoy muy enfocada en cuidar mi cuerpo y entrenar en caso de que llegue alguna oportunidad para un reality show”, aseveró.

Jessica Cediel

La modelo colombiana se ha desempeñado como reportera digital y como presentadora del backstage de Exatlón. Su carisma y buena recepción del público le han abierto las puertas a la actuación y hasta abrió su propia página web de contenido privado, donde sus admiradores pueden acceder a videos personalizados de su estrella.

La colombiana, de 39 años, destaca por tener una personalidad extrovertida y alegre, y se encarga de contagiar de felicidad a sus más de 8.8 millones de seguidores de Instagram.

“Pure love. Date siempre la prioridad que mereces. ¡Cuando lo haces lo demás llega!”, fue su mensaje para potenciar el amor propio y, de paso, lucir su escultural figura con una traje de baño rojo.

Su vida sentimental estuvo en el ojo del huracán luego de que su prometido en ese entonces, Marck Roesch de 33 años, a quien conoció como participante de la tercera temporada de Exatlón, solicitara públicamente que le devolviera el anillo de compromiso.

Desde el escándalo, Cediel ha optado por mantener en reserva su situación amorosa. De vez en cuando da pistas que indicarían que está enamorada, pero ella afirma que se encuentra soltera.

“Y en su sonrisa pude ver algo más lindo que las estrellas. Para ti…”, escribió misteriosa posando con un corazón y rosas rojas.

La familia es una parte primordial en la vida de la actriz, quien es muy cercana a sus padres y a sus dos hermanas: Virginia y Melissa.

Es tanto el amor que siente por su familia que compró una casa para estar todos juntos. “Familia, hoy cumplimos un gran sueño! Bienvenidos a nuestra nueva casa. GRACIAS DIOS porque sólo tú lo haces posible. Han sido muchos meses orando, buscando y trabajando MUY DURO para poder hacer este sueño realidad! Algunos días con tristeza y otros con ilusión absoluta, PERO JAMÁS perdiendo LA FE! Vamos de poquito a poquito de la mano de DIOS!! Hoy empezamos un nuevo capítulo en nuestra familia! Mi gente linda GRACIAS porque sin ustedes esto no hubiera sido posible! Sueñen y trabajen duro por sus sueños!”, escribió recientemente.

La reportera es muy generosa con su audiencia y constantemente está compartiendo secretos de belleza para lucir radiante.

Su espíritu positivo la ayudó a combatir el virus del Covid, el cual se ha contagiado en dos ocasiones. Sin dudas, es toda una guerrera.

Denisse “La Pantera” Novoa

Denisse Novoa fue finalista de la tercera temporada de Exatlón, y tras regresar por la revancha en la quinta temporada fue expulsada. Sin embargo, sus admiradores la siguen fielmente en sus redes sociales, donde siempre está compartiendo divertidas fotos y anécdotas.

Sus hermosos ojos azules sacan suspiros con cada publicación, y su talento como actriz se está haciendo notar lentamente.

Este año podremos verla actuando en la nueva telenovela de Telemundo “La Mujer de mi Vida”, donde interpretará a una ingenua joven llamada Yenni.

“A mí me fascina la actuación, por eso ando haciendo castings en el mercado latino y el mercado americano, y tenemos castings en puerta, esperando a que salga algo de ahí”, reveló durante una entrevista con AhoraMismo.com.

Su esfuerzo y ganas de triunfar le están dando frutos. “He estado haciendo casting en todas partes. Algunas producciones se graban en Colombia, otras en México, algunas producciones en el mercado americano. Estoy tratando con todo esto y son más relacionadas con series y también para películas de Netflix” adelantó.

“Siempre he querido ser un personaje que tenga que ver con acción y adrenalina. He hecho casting para series de Netflix, por ejemplo, y básicamente me gustaría hacer algo así. Creo que Fast & Furious, sería cien por ciento algo que me encantaría hacer”, admitió en entrevista con AhoraMismo.com.

La mexicana, de 27 años, ama viajar y comparte sus inolvidables travesías con su público.

“La encontré, sí. Tenemos muchas cosas en común. Su locura es muy parecida a la mía. Concordamos en forma de pensar. También en ideas. No me queda duda alguna; ella es mi alma gemela, pero mi alma gemela de amistad. Mi mejor amiga, mi hermana, mi cómplice! Por una vida de aventuras juntas!!”, escribió sobre su mejor amiga y compañera de viajes, Génesis Veliz.

Su espíritu aventurero la ha llevado a viajar por muchos países. Es una caribeña de corazón y afirma que ama la playa. “Podría vivir en bikini y en el mar, pero con sombra”, ha afirmado.

La veracruzana ha revelado que casi siempre anda en ropa deportiva. “Les confieso que casi siempre estoy en ropa de ejercicio, así que ya saben, es más probable que yo acepte una ida a hacer cualquier tipo de ejercicio, que a salir de fiesta o algo así”, señaló en una publicación de su Instagram.

Norma Palafox

La campeona de la quinta temporada de Exatlón Estados Unidos ha dejado claro que tiene un temple de acero y que lo que se propone lo consigue.

“En ocasiones la vida te arroja retos y situaciones que no podemos controlar. He aprendido que estos momentos, aunque son difíciles y cuestan mucho, son los que más te hacen crecer”, señaló sobre el gran desafío que implicó participar y coronarse como vencedora en Exatlón.

Fue tanto el sacrificio para la futbolista profesional, especialmente al tener que estar lejos de su familia, enfrentando retos tan demandantes física y mentalmente, que afirma que ha sido una de las decisiones más difíciles que le ha tocado tomar. “Había cientos de miedos, dudas, el si estaba haciendo lo correcto, entre muchas más. En mi cabeza tenía una promesa y algo me decía que tenía que hacerlo y valió la pena completamente”, afirmó.

La mexicana, de 23 años, ha destacado que gran parte de su éxito se lo debe a su fallecida madre, a quien no se cansa de honrar por redes sociales.

“MAMÁ: no puedo cambiar el hecho que ya no estás aquí conmigo físicamente, pero he decidido vivir la vida como sé que te hubiera gustado. He decidido afrontarla con todas las herramientas que me diste, sin miedos, sin limitaciones sin prejuicios”, escribió hace un tiempo.

Asimismo, la deportista manifestó su intención de continuar honrando a su progenitora. “Prometo seguir celebrándote con mis acciones y con cada reto que tome de aquí en adelante. Espero que estés orgullosa de mi hoy mañana y siempre. TE AMO MADRE! UNIDAS POR EL CORAZÓN HASTA LA ETERNIDAD,ABRAZO HASTA EL CIELO”, escribió.

Cabe recordar que la futbolista se enteró de la lamentable muerte de su madre mientras se encontraba participando en la tercera temporada de Exatlón. Esta prueba tan dura de la vida no impidió que destacara durante las competencias.

La deportista ha usado su fama para crear conciencia sobre el constante acoso que sufren las futbolistas.

“Estoy harta y dolida (…) Es incómodo llegar a un punto en el que no te puedes ni acomodar una espinillera porque hacen otro tipo de gestos”, señaló en una entrevista recopilada por Olé.

“No somos un objeto, no somos nada más un cuerpo, también tenemos sentimientos, también pensamos, también somos seres humanos. Solo les pido de todo corazón que respeten”, señaló sacando la cara por todas las mujeres que aman el fútbol, pero deben ver apagada su dicha por comentarios obscenos.

Dennhi Callu “La Bala”

Dennhi Calú destacó por su participación en la segunda y cuarta temporada de Exatlón, y encantó a muchos por su belleza, lo que la llevó a ser reconocida como una de las más sexys del reality show por la Revista People en Español.

En la segunda temporada de Exatlón, la deportista tuvo un romance con su compañero, el futbolista mexicano Rafael Soriano.

“Es increíble como la vida está llena de obstáculos y nuestra tarea es superarlos. Desde que volví al gimnasio me propuse volver a entrenar como antes, dejar los malos hábitos y volver a recuperar la confianza en mí para poder transmitirlo a los demás. Parece chiste, pero es verdad que hasta la fecha no he podido recuperar ese ritmo que tenía. Después de estar enferma por casi 3 semanas; volveré a intentarlo. Muchos no saben, pero mi trabajo es entrenar, es motivar e inspirar a los demás a que también tengan ese estilo de vida activo y saludable !!!! Gracias a todos mis seguidores por empujarme todos los días, gracias por comentarme en mis fotografías con sus mensajes motivadores, gracias a ustedes por creer en mí. Muchos no saben, pero vivir con ansiedad y depresión no es una opción, es una realidad. Gracias a Dios tengo salud para superar cualquier cosa y mi gran fortaleza para salir adelante pese a las circunstancias. Permitámonos sentir y ser reales con nosotros mismos”, escribió Dennih Callu cuando compartió la foto de arriba.

Sus seguidores agradecen su generosidad para compartir motivadores mensajes, mostrándose real y con ganas de salir adelante y dar lo mejor de sí en esta vida.

Siempre está compartiendo rutinas de ejercicios y sabios consejos para tonificar los músculos y lograr ese cuerpo soñado que tiene.

“Solo entiende mi locura quien comparte mi pasión”, escribió, mientras posaba coqueta en el gimnasio

La deportista, de 24 años, es jugadora de fútbol americano en banderillas y de rugby, actividades donde ha ganado varios premios y campeonatos. También es conocida como Atleta Forzagen y Atleta Bang.

La razón de por qué siempre está participando de foros para motivar a los jóvenes con el deporte, se debe a que está muy consciente de cómo el ejercicio ha cambiado para mejor su vida.

“Yo soy fanática de los reality show y pensaba que eran actuados, Exatlón es totalmente real, estás aislado, es un programa que me llamó mucho la atención porque exhorta al deporte y que era para mejorar a ti misma, todos los días aprendía cosas diferentes”, resaltó sobre su experiencia en Exatlón durante una entrevista con La Voz de la Frontera.

“Hoy quiero felicitar a todas esas personas especiales. Bueno, honestamente creo que todos somos especiales, pero estas personas son quienes llegan a nuestras vidas para iluminar nuestro camino, y nos abren los ojos. DR.E, tú me regalaste los secretos para mi éxito personal. Para encontrarme a mi misma. Mi YO interior. Con trabajo y esfuerzo PAZ y felicidad toman la batuta de nuestro Software. Gracias a estas personas uno crece, aprende y ya no se queda tirado con cada error/obstáculo. Nos enseñan que lo más importante en la vida, es nuestra conexión interior.

Estoy FELIZ, ME ENCONTRÉ, AMO MI VIDA. Mi vida no es perfecta, llena de obstáculos como cualquier otra. Cada persona es un mundo. Encuentra tu mundo y despierta. Eres el elegido. Acuérdate que la depresión es un momento de tu vida, esa etapa no Te DEFINE!!!! Búscate y encuéntrate”, escribió la mexicana al subir una publicación a su Instagram.

Ayudando a otros y usando su voz para dar ánimo a quienes lo necesitan es como la deportista sigue ganándose el cariño de sus fieles seguidores.