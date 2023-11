¿Kelvin Rentería se deja ganar por Nona González?

Esta es la primera vez que se dice que un azul traiciona a su equipo en Exatlón Estados Unidos. Resulta que Kelvin Rentería, del equipo azul, se encuentra entre la espada y la pared cuando se trata de apoyar a su novia y su equipo. Ya que su novia Nona González pertenece al equipo rojo y ellos tienen el plan de llegar a la final juntos.

Cabe mencionar que solo habrá un solo ganador y el premio mayor de esta temporada es de 500 mil dólares.

Después de apoyar a su novia en la eliminación de su compañera Raquel Becker, muchos fans se fueron contra El Vaquero. Ahora dicen que Kelvin se deja ganar por los rojos para seguir ayudar a su novia. “Eso se ve bien claro 👌 Kelvin está más con los rojos.. ya deberían de sacarlo de la competencia no es justo para su equipo”, dijo una usuaria. Otro agregó: “Cierto, se ve a legua que donde Kelvin tiene buenos tiros se deja perder!!😢”.

¿Kelvin está haciendo trampa?

En el canal de YouTube de Imanity Show menciona que “Kelvin está haciendo trampa. Que se está dejando perder a propósito para beneficiar a los famosos para ayudar a Nona”. También sienten que es injusto porque es como que los azules tienen un atleta menos en su equipo. Kelvin es uno de los mejores atletas en Exatlón. Pero podría no estar jugando al cien por ciento para proteger a su novia Nona.

Kelvin es el único que sabe si en realidad se está dejando ganar por los rojos para ayudar a Nona.

Comparan a Kelvin con los hermanos Castillos

“Kelvin tú como azul le debes lealtad a tu equipo. Tu conociste a Nona y ella era roja así que debes de saber separar lo personal con la competencia y si no puedes pues no hubieras venido a la competencia. Los hermanos Castillos eran gemelos y eran de diferentes equipos y lo hicieron muy bien y eran la misma sangre. Para mi que te estás haciendo el lesionado para no darle puntos a tu equipo cuando Nona va a eliminación y eso no se vale si no puedes con la presión renuncia. Observación: yo veo a Nona que apoya a su equipo y nada le molesta y tú como tonto sufriendo por ella. Estoy muy decepcionada de ti”.