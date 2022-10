Junior Diaz reacciona a este mensaje: “Te merecías un mejor equipo”

El atleta dominicano Junior Díaz tuvo que despedirse de Exatlón Estados Unidos el pasado 7 de octubre. “Lo hiciste súper bien. Soy del team rojo pero me pareció fatal que tu equipo no confiara ni te creyera”, comentó una de sus seguidoras Isaaaa.fa de su cuenta de Instagram. “Se notaba el dolor y que evidentemente desde esa vez traías una molestia en el hombro y ellos [los azules] solo hablaban mal de ti. Obvio no practicabas ni entrenabas tanto en los recesos porque no podías forzar más tu hombro, mas que guardarte para la competencia como tal. No hubo egoísmo en ti como dijeron, había preocupación de tu parte por no querer perjudicarlos. Todo lo entendieron mal, al final lo de tu pie más tu hombro hicieron que te vayas, pero créeme que todos vimos tu valor, valentía y garra. Te merecías un mejor equipo, que no se vaya solo contra ti, muchos éxitos en el futuro y ojalá te recuperes pronto”. A lo que Junior le contestó: “Muchas gracias por esas palabras”. Mientras otro le escribe: “No te desanimes. Eso apenas comienza”.

En la primera semana de estreno de Exatlón Estados Unidos, Junior recibió la mala noticia que se había fracturado uno de los dedos del pie y tenía que retirarse del show porque esa fractura podría perjudicarle su caminar en el futuro. Por lo que tenía que irse del show para enfocarse en su salud.

Cabe mencionar que en los primeros circuitos, Junior se lastimó un hombro y el pie. Desde entonces guardaba mucho reposo y se quejaba de sus molestias. A pesar de eso participaba en los circuitos pero no se le daban los puntos. Sus compañeros empezaron a criticar su desempeño en el equipo. Alejandra Varela le dijo: “No te conozco pero de mi punto de vista, desde mi realidad, se un poco mas humilde”. En otra ocasión ella dijo que Junior solo se paraba de la cama para comer y regresaba acostarse. “[Junior es otro mueble en la casa”].

Abajo puedes ver el momento que el equipo azul critican su desempeño. Todo quedo grabado en Exatlón Xtra. Desde entonces se empezó a rumorar que su salida se dio también por el bullying que empezó a recibir por sus compañeros.



En el día que se despidió del programa, muchos de sus seguidores le empezaron a enviar mensajes de apoyo. “En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los que me están dando todo el apoyo, les agradezco a cada uno de ustedes”, escribió Junior en el pie de foto de una de sus instantáneas que subió a su cuenta de Instagram. “Esas palabras de aliento realmente marcan la diferencia. Lo estoy dando mí todo, con mi corazón y mi alma. Gracias a mi familia, a mis amigos y a todos los que han contribuido su granito de arena para yo poder estar aquí. Los quiero, y le mando un abrazo desde mi bella tierra”.

Junior llegó a la competencia con el sueño de ganar. El dominicano de 28 años vive en Brooklyn y es vendedor de autos. “En el deporte entre a los 7 años de edad cuando mi padre me puso en un [equipo de béisbol] en el verano”, contó Junior a Telemundo antes de entrar al reality deportivo.

Este lunes 10 de octubre llega el reemplazo de Junior Díaz.