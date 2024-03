Jimena Gállego reacciona a las acusaciones de Thalí contra La Casa de los Famosos

Jimena Gállego, la copresentadora de La Casa de los Famosos, fue sorprendida en un live sobre las fuertes acusaciones de Thalí García contra el programa y la cadena. La conductora reaccionó cortante y clara.

Durante la transmisión en vivo que hace Jimena a diario, un usuario tocó el tema de Thalí. “Yo quería tocar un tema pero creo que ese tema ya no lo están tocando, que es el tema de Thalí”, le dijo el usuario a Jimena.

A lo que Jimena le contestó: “Seguramente hay muchos foros en donde lo pueden platicar y muchos lives, en este les pido por favor que no. No es que esté prohibido es que simplemente no es un tema que quisiera yo tocar porque además no es un tema que está dentro de la casa”, dijo Jimena. “Aquí hablamos porque somos fans de La casa de los famosos de quienes están adentro y de todo lo que pasa adentro, que es una increíble telenovela de la vida real y es siempre en lo que nos enfocamos acá”.

Thalí es ex habitante de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos. La actriz mexicana acusa a Telemundo de difamar su imagen, drogarla y secuestrarla por 45 minutos. Además de manipular sus realities. A lo que Telemundo reaccionó con el siguiente comunicado: “La seguridad de nuestro talento y la integridad de nuestros programas es siempre nuestra prioridad principal. Tomamos las alegaciones sobre nuestros programas con mucha seriedad y actualmente estamos indagando sobre los comentarios hechos por Thalí García”.

Ex habitantes de LCDLF han tocado el tema de Thalí en sus redes

Manelyk le escribió: “Mentirosa hasta los dientes!!! Qué horror que la apoye”. Antes de enviarle ese comentario, Manelyk criticó a Thalí cuando fue a gritar con megafono a las afueras de las instalaciones de La Casa de los Famosos con la meta que el cuarto Tierra la escuche. “Se sale bien verg*, pero eso si lleva un megafono, chica qué manera de jod3r el show, pero eso si ya jodist3 el p*to show. Si tanto querían estar con sus familias vayanse, pero dejen de jod3R el show”, expresó Manelyk en un live, luego de que Thalí fuera a gritar a La Casa de los Famosos para darle consejos a los habitantes del cuarto tierra y pedirle que no sean desleales entre ellos.

Laura Bozzo, quien formó parte de la segunda temporada, también está furiosa. “La mentira no se vale y lo que tú has hecho Thali García es un horror”, expresó Bozzo en Instagram. “Sabes que te defendí cuando te escapaste, pero nunca aceptaré que se manche un show que me cambió la vida. Espero rectifiques tus declaraciones que sabes no son ciertas”.