FOTO: Jessica Cediel luce como una muñeca ¿Qué se hizo?

La ex reportera de Exatlon Estados Unidos Jessica Cediel, siempre está compartiendo selfies con sus más de 8.8 millones de seguidores de Instagram e invitándolos a opinar sobre cómo se ve, cuáles son las cualidades que más les gusta de ella, e interactuando para juntos elegir la mejor foto.

En una reciente publicación que realizó quiso hacer algo especial y posar luciendo como una muñeca. “Doll face (cara de muñeca). ¿Cual prefieren? ¿1 o 2 ?”, escribió al subir la foto donde aparece con un escotado top negro, cabello suelto, inmensos aretes rojos y los labios pintados en la misma tonalidad.

Su intensa mirada y coqueto look provocó la reacción inmediata de sus seguidores, quienes le dejaron cientos de halagadores comentarios y más de 61 mil Me Gusta. “Espléndida belleza de mujer”, “Uf, qué bravura, pero de todos modos te ves hermosa”, “¡Explícame tu eyeliner perfectoooo! ¡Me tienes que enseñar!”, fueron algunos de los mensajes que le escribieron.

Y para quienes deseen saber cómo lo hace la colombiana, de 39 años, para lucir un cutis tan lozano y perfecto como el de una verdadera muñeca, la reportera y actriz subió un video con el mismo atuendo, pero esta vez con el cabello tomado, revelando el secreto de su belleza.

“¡Mis amores! Aquí les comparto uno de mis secretos de salud y belleza favoritos para la piel! El colágeno líquido de @regenecare ha sido mi aliado perfecto. Contiene biotina, vitamina C, magnesio y aminoácidos; además su presentación en sachets ( vienen 30 sobres en la caja hacen que esté listo para tomar en cualquier momento. Yo me tomo el de sobre dorado sabor a durazno ANTES de dormir. Y el de sobre azul después de hacer ejercicio! Bebés se los recomiendo. Para una piel más bonita, firme y luminosa”, escribió.

“Qué Chula muñeca Colombiana”, “MARAVILLOSA de hermosa e irresistible. Realmente me toca. Amo tu manera, amo tu risa, amo todo lo que eres”, “Esos labios enamoran” y “Guauuuuuuuuuuu ése colágeno hidrolizado te mantiene como un lulo y aún más bella de lo qué eres hermosa Jessica Cediel”, la alabaron sus fieles admiradores.

La actriz no solo luce bella, sino que además expresa de mil formas que está feliz y al parecer esto se debe a un especial regalo. “No crean que sólo me tomo selfies en mi casa! Ajajjajajaja también en el carro! De hecho aquí la luz es perfecta para la foto. Bebés, estoy MUY FELIZ! Si Dios lo permite muy pronto les comparto un regalo que me hice y le hice a mi familia muy bonito”, informó. ¿Qué será?