EXATLON: Iván Fernández le ganó a Aldo, pero ¿será el próximo eliminado?

El lunes pasado Iván Fernández volvió a demostrar su poderío en el circuito de eliminación, tras enfrentarse a Aldo Tamez, lo que dividió opiniones, pues mientras los seguidores del equipo Rojo celebraron el triunfo del puertorriqueño, los Azules se mostraron adoloridos por la partida del mexicano.

Y tras lograr la victoria que le dio el pase para continuar en EXATLON Mundial, la Torre Fernández, el competidor más alto que ha pasado por las arenas del reality show de Telemundo, no ocultó la emoción que le produjo su nueva hazaña.

El atleta del team “Famosos” confesó sentirse muy orgulloso por haber vencido a su rival del team “Contendientes”, y agregó siempre creyó en que iba a resultar vencedor.

“Ganar un segundo duelo de eliminación para mí significa mucho orgullo y mucha felicidad. Nunca dejé de creer en mí. Mi familia, mi país, mi equipo, tampoco dejaron de creer en mí”, comentó el jugador profesional de volleyball en la cuenta del programa en Instagram.

El deportista manifestó que no va a dejar de competir con la misma garra que lo ha venido haciendo.

“Esto es para que la gente sepa que va a haber días buenos, días malos, pero siempre me van a ver activo. Siempre me van a ver con una sonrisa y con mi manera de competir en alto”, advirtió Iván. “Gracias a todos los fanáticos de team Famosos y de Puerto Rico. Los amo; hay Torre boricua pa’largo”.

Tras el logro de Iván Fernández, las reacciones entre sus seguidores no pararon y en su cuenta de Instagram, más de uno manifestó mensajes y comentarios, destacando las habilidades del Famoso.

“ESOOOO PARA UN LARGO RATOOOO ❤️❤️”, “El Me Fascina 😍 arriba🇵🇷 💪🏻🔴🔥”, “🔥🔥🔥🔥 la TORRE BORICUUUAA🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷”, “❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”, “Este Chico le echa muchísimas ganas. 💪🏻🔴🔥💪🏻🔴🔥💪🏻🔴🔥” y “Siempre te envio buena suerte👏👏👏👏”, fueron algunos de los primeros mensajes de los fanáticos.

Otros no fueron tan positivos al manifestar su imagen acerca del triunfo de Iván y hasta pronosticaron que pronto terminará siendo eliminado de EXATLON Estados Unidos.

“Tiene que subir su porcentaje, si no le va a tocar tarde o temprano irse”, “Algún día va llegar tu eliminación no te preocupes” y “era mejor Aldo, no se por qué ganaste tú”, comentaron.

En entrevista con Ahoramismo en Miami, antes de partir hacia las arenas de República Dominicana, Iván aseguró ser un hombre muy sencillo y auténtico que entrega el alma en todo lo que hace, y aunque algunos fans le ven algunas debilidades, él ha sabido echarse al público al bolsillo con su caballerosidad y humildad.

Dinos si crees que el boricua será el próximo eliminado o crees que llegará más lejos en la llamada “Competencia más feroz del planeta”.