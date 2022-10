EXATLON: ¿Fue injusta eliminación de Aldo?: Público asegura que se dejó ganar de Iván

Este domingo no fue el mejor para Aldo Tamez, quien luego de enfrentar el duelo de eliminación contra Iván Fernández del team Rojo, terminó despidiéndose de la competencia, dejando un mal sabor de boca entre los seguidores del equipo de los Contendientes y uno que otro rival.

Y es que a pesar de que el estudiante de ingeniería asegura haber dado lo mejor de sí para poder continuar en la llamada “Competencia más feroz del planeta”, el público tiene reacciones encontradas, pues más allá de la evidente tristeza que generó su salida, hay quienes afirman que Aldo se dejó ganar de Iván.

Así se aprecia en varios comentarios de seguidores del reality show de Telemundo compartidos en las redes sociales del programa de televisión, en Instagram, donde fans de EXATLON se han manifestado.

“La aventura en las arenas más feroces del planeta, terminó para Aldo 😥 ¿Él era tu contendiente favorito? 🤩”, fue la pregunta que hizo el show en su Instagram, desencadenando todo tipo de reacciones.

“Se dejó ganar el Aldo”, “Yo soy de Puerto Rico y siempre team azul.. pero fue muy obvio que Aldo se dejó ganar🤭 Éxito para Aldo en todo lo que se le de el camino de la vida💪❤️”, comentaron un par de fanáticos. “Es cierto que Aldo se va por su propia voluntad… Aldo sigue, eres nuestro líder 🔥 vamos campeón 👏👏👏🔥🔥🔥”.

Los sentimientos de pesar y frustración se evidenciaron con otros comentarios de los fans, quienes lamentaron que Aldo haya perdido ante el llamado Torre Fernández, quien se mostró muy feliz de haber superado su segundo duelo de eliminación.

“Aldo no merecía irse, bye Exatlon!”, “Qué raro está esto. El mejor de la competencia se va y los peores rojos se quedan. Nooooo”, “Eliminación injusta 🤦”, “Soy team famosos pero; Aldo era uno de mis favoritos 🥺”, comentaron algunos fans en la página de Instagram de EXATLON Estados Unidos.

“Aldo eres un ganador… te fuiste siéndolo porque fuiste un buen jugador; qué tristeza tengo el que te hayan eliminado, pero nada, eres muy lindo, eres un ganador. Los juegos son así: eres un duro del equipo y si volvieran a reelegir y darte una oportunidad, te eligirían a tiii, porque eres un ganador, un jugador 100 por 100”, agregó una fan fiel al atleta mexicano.

“Queeee eliminación injustaaa!!!! cada temporada está peor”, “Nah, ya estoy en puro rojo… lo voy a llamar exatlon solamente de rojos, ya ni exatlon Estados Unidos se puede llamar”, dijeron otros.

A pesar de las impresiones de más de un seguidor Azul, el originario de Monterrey se confesó con Telemundo y allí, hablando con sus amigos dio fe de que entregó el cuerpo y alma en la competencia y que no se dejó ganar de Iván, como aseguran muchos.

“Yo me voy contento, me voy muy feliz; estaría triste si no hubiera dado todo; di todo”, comentó Aldo al ser eliminado. “Fue una gran experiencia, en lo personal, di el 100 por ciento, pero esta vez no se dio”.

Dinos qué piensas de la eliminación de Aldo tamez y si consideras injusto que se haya despedido de la séptima temporada de EXATLON Estados Unidos.