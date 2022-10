EXATLON: Las noches de los Rojos en el Campamento tienen deprimida a Caterine

Esta semana no ha sido la mejor para los integrantes del team Famosos en EXATLON Mundial, pues el golpe bajo que sufrieron al perder la Villa EXATLON y tener que vivir por primera vez desde que empezó la temporada en el Campamento EXATLON, llenó de limitaciones e incomodidades, los tiene afectados.

Pero tal parece que una de las atletas que más ha padecido haber perdido la Villa EXATLON es la colombiana Caterine Ibargüen, quien según un video compartido por la cuenta del reality show en Instagram, estaría deprimida con su nueva vivienda.

En el clip, que compartimos en esta historia, se aprecia a la medallista olímpica metida debajo de una cobija, durmiendo en una delgada colchoneta en el piso con rostro largo, mientras dos de sus compañeros tratan de subirle el ánimo.

Caterine, una de las atletas más fuertes y guerreras del team Rojo, se ve que intenta sonreír cuando sus coequiperos le hablan y le prometen que no van a volver a perder un circuito más cuando la Villa EXATLON esté en juego, porque no quieren verla así.

“Lo siento tanto, escúchenme. No vuelvo a perder una carrera mía en un juego por la Villa. No vuelve a pasar. No quiero ver a Cathy así, está muy triste”, se escucha decir a Selene Varela en el clip, mientras se le acerca a su compañera de equipo.

Acto seguido, Horacio se vinculó a la conversación y también le dio su palabra a la colombiana de que en la próxima lucha por la Villa EXATLON, haría un mayor esfuerzo para evitar que Caterine esté nuevamente entristecida.

“No puedo, no me hagas esto…. me estoy sintiendo culpable”, comentó el peleador mexicano.

A pesar de la empatía que causó la tristeza de Caterine entre sus dos compañeros por estar en el Campamento, donde además de las colchonetas se tiene comida limitada, fans que sienten que los Rojos son a veces soberbios, manifestaron mensajes contra el equipo de los Famosos.

“Ajaja, ahora les toca! Como seres humanos somos iguales. Los azules tambien merecen comodidad”, “qué bueno, creen que por ser dizque “famosos” se lo merecen todo?🙈💙💙💙”, “cuanto me alegro! Ojalá se queden, hasta que termine Exatlon! X Chismosos y pocos Humildes!!! 👏👏👏😂😂😂😂😂😂😂”, fueron algunos de los comentarios que manifestaron los fans del show.

“Los famosos hablan como que nacieron en cuna de oro😂😂😂😂 quejándose del lugar y eso que no estuvieron en las pasadas temporada donde les tocó en El Monte animales, vacas y todo”, agregó otro fan.

Dinos qué piensas de que los Rojos no la estén pasando tan bien en el Campamento y cómo te sientes al saber que Caterine está triste con su experiencia en esa vivienda.