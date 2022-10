EXATLON: Denisse Novoa irreconocible para Halloween: ¿De qué se disfrazó?

Desde que Denisse Novoa pasó por las arenas de EXATLON Estados Unidos, la mexicana se ha ganado un lugar especial en el corazoncito de miles de televidentes, quienes no paran de seguirle los pasos en redes sociales.

Y faltando solo un par de días para que terminen de celebrarse los festejos de Halloween, “la Pantera Novoa” presumió de uno de sus disfraces para Halloween, que dejó a sus fieles fans impresionados.

La veracruzana quiso rendirle culto a la santa muerte, y se convirtió, con ayuda de un maquillaje de lujo, en toda una catrina.

“Ya estamos en Octubre que significa que ya viene HALLOWEEN! 🎃 y yo amooo disfrazarme! Este maquillaje de Halloween me lo hizo @norymarmua y si quieren que les haga uno también, escríbanle! (aquí) Es la mejor! Comenten de que se van a disfrazar este año, los leooo 🤩 #halloweenmakeup #holiday #panteranovoa #skull #halloween #costume #fun #scary”, fue el mensaje con el que la exparticipante de EXATLON publicó su fotografía.

Y la responsable del maquillaje (@norymarmua), documentó paso a paso la manera como convirtió a Denisse en una atractiva Catrina, a través de un video en su Instagram, en el que mostró que además de pintarle el rostro, hizo una genialidad en el pecho de la atleta, dándo la apariencia de que no tuviera piel.

De inmediato los fans de la deportista reaccionaron con todo tipo de comentarios, elogiando a la veracruzana y a su maquillista.

“😮😮😮😮😮😮”, “Yo me voy a disfrazar de la princesa leía”, “Me encantaría aprender a maquillarme así”, “te ves genial Panterita”, “dónde te maquillaste? me gusta”, fueron algunas de las reacciones de los fans de la exintegrante del team Contendientes.

“La vas a romper en Halloween”, “Un maquillaje fantástico”, “me encanta la forma en que te ha dibujado en la cara!”, “es perfecto ese maquillaje”, “lo máximo”, “impresionante”, agregaron otros seguidores de “la Pantera Novoa”.

Denisse también encantó a sus seguidores con otras imágenes de sus más recientes vacaciones en Estados Unidos, y confesó haberla pasado de lo lindo, en medio de bellos paisajes.

“Nunca había vivido un otoño así como lo viví en West Virginia y lo amé! Todos esos colores en los árboles, las hojas cayendo, el clima, las casitas, que son como cabañas en la mitad del bosque, los venados, todo el paquete, hasta nevó! 🍁 🍂 ❄️”, dijo la atleta en su Instagram.

https://www.instagram.com/p/Cj6V-SMujdp/?hl=en

“Ese viaje de verdad que fue un sueño. Desconectarse del mundo y conectarse con la naturaleza es otro nivel! Creo que el otoño es mi nueva estación favorita 😍 ustedes que estación prefieren? (Which season do you prefer?)”, preguntó Denisse a sus fans.

Dinos qué te pareció el disfraz de Denisse Novoa y cuéntanos si te harías uno similar para festejar Halloween.