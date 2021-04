Denisse Novoa revela qué hubo tras su salida de EXATLON: “Tenía que regresar”

Han pasado solo un par de días desde que Denisse Novoa le puso el pecho a su salida de la quinta temporada de EXATLON, tras rumores relacionados con el ingreso de drogas ilícitas y teléfonos celulares a la competencia, que se desarrolla en República Dominicana, y la joven sigue soltando más datos sobre cómo se encuentra tras la expulsión.

Denisse Novoa habló el jueves a través de un Live en sus redes sociales, donde aseguró que su salida del show le cayó como “un balde de agua fría”, pero ahora reveló, a través de un mensaje en su Instagram, que más allá de su tristeza inicial por abanadonar a la fuerza la competencia de Telemundo, ahora entiende, que la vida y Dios la pusieron en esta situación por razones de peso.

En una misva compartida en su Instagram, la mexicana, reveló que su familia está atravesando por dificultades, que ella desconocía, y que siente que estar ahora al lado de ellos es la verdadera razón por la que Dios y la vida le marcaron esta ruta repentina. “La Pantera” confesó que siente que su familia la necesita y está en el lugar indicado actualmente.

“Quiero decirles que soy fiel creyente de que todo pasa por algo y les puedo decir que mi salida del show también fue un grito de la vida diciéndome que tenía que regresar y apoyar a mi familia en unos momentos difíciles (que yo desconocía estando adentro y me enteré cuando salí), y ahí entendí que la vida me necesitaba más aquí”, dijo la mexicana, sin dar detalles específicos de los problemas que enfrentan sus parientes.

A través del mensaje directo a sus fans que colgó en su Instagram, para aquellos que se perdieron el live y lo que dijo en esa comunicación Denisse Novoa confesó en su publicación que se encuentra bien y con la sensación del deber cumplido, pues se entregó en cuerpo y alma a EXATLON.

“Yo estoy tranquila, porque sé que en esta temporada, como en la pasada, lo di todo, pero simplemente la vida tenía otros planes para mí”, insistió “La Pantera, recalcando que muchas veces aunque las personas quieran seguir unos destinos, Dios tiene otros pautados para cada quien, y deber ser recibidos con beneplácito.

“Siempre recuerden que los planes de Dios son perfectos. Los quiero muchísimo y de nuevo les quiero agradecer intensamente por su apoyo 💙 #Pantera #PanteraNovoa #Exatlon #Exatloneeuu #miami #dominicanrepublic #BoteroPhotography @boterophotography”, agregó la exparticipante de EXATLON, quien hasta ahora no se ha referido abiertamente a los rumores de su salida del show.

“Les quiero recordar que aunque a veces no entendamos por qué y cómo pasan las cosas en el momento, sabemos que siempre es por nuestro bien y porque la vida y Dios tiene planeadas cosas increíbles para nosotros, y que están por llegar”, advirtió Denisse Novoa, una de las concursantes que más goza del cariño del público, que a través de sus redes le ha manifestado el dolor que sienten de verla afuera de la competencia de Telemundo.

“Tus realmente fans estamos contigo y te apoyamos. Yo te conozco desde la 3ra temporada, y para mi eres la mejor. Tus razones tendrás para no explicar los motivos, y yo te entiendo al 100. Para mi no cambia mi admiración hacia ti, como atleta y persona. Suerte en todo lo que emprendas, y definitivamente, Exatlon no será lo mismo sin ti. Yo 100% azul”, comentó en la publicación de “La Pantera”uno de los fieles fans de la bella mexicana, quien de seguró ira soltando más datos, a medida que pasen los días.

