EXATLON: Isabella Arcila hace una revelación sobre Susana Abundiz

Los atletas que han pasado por las arenas de EXATLON Estados Unidos han mostrado claramente que a pesar de ser duros competidores y rivales en el juego, fuera de la competencia pueden llegar a ser los mejores amigos.

Tal es el caso de Isabella Arcila, la subcampeona de la sexta temporada de la “Competencia más feroz del planeta”, quien consolidó una bella amistad con Susana Abundiz, ganadora del reality show de Telemundo, y con quien se enfrentó por el trofeo y el premio de $200,000.

Y de una manera muy graciosa, tras haber compartido unos días juntas, la nadadora colombiana hizo una revelación sobre la futbolista mexicana.

La campeona de EXATLON Estados Unidos colgó en su cuenta de Instagram una fotografía tipo selfie, al lado de la estrella del equipo rojo, y fue ahí cuando Isabella hizo la confesión sobre su amiga y rival.

“Quién puso este espejo cochino… Perfecto para selfies en medio de la playa? 😒…. Gracias! 😌”, fue el comentario con el que Susana colgó su imagen, haciendo que Isabella respondiera y delatara a la mexicana sobre una característica que tiene la futbolista a la hora de tomar fotos.

La colombiana dejó en evidencia a Susana y mostró que las fotografías que su amiga suele poner en redes no son cuestión de la improvisación, sino que son producto de duras jornadas fotográficas, y esta vez en el mencionado “selfie” que compartimos aquí, fue Isabella la encargada de prestarse al largo foto estudio.

“Muy lindo y todo, pero no les contás que pa’que te guste una foto hay que tomarse 100283748392 😂 😂 (cien mil doscientos ochenta y tres fotos)”, comentó la nadadaora profesional.

Tras la revelación, Susana salió en su defensa y dijo: “@isabellaarcila hahaha mentiraaaaa con unas 10 (fotos) tengo 😂😂”.

En la bella imagen, tanto Susana como Isabella lucieron muy guapas presumiendo de sus figuras en bikini. Y otro detalle que delató la foto fue la seriedad de Isabella, al parecer ya casanda de tanto “selfie”.

“La cara de brava delata a la malgeniada”, agregó Isabella, a lo que Susana respondió:

“@isabellaarcila 😂😂😂 cara de brava siempre. Y yaaa si van a creer que te regaño mucho”.

Y a juzgar por la frase de Isabella, al parecer Susana si le llama mucho la atención:

“@suss_abundiz hasta pa decirme que no diga que me regañas me regañas! 😂😂”, comentó la colombiana.

Más tarde Susana compartió otra foto en la que luce espectacular en medio del agua, y aprovechó para referirse a otra de sus grandes amigas en el show: Paloma Flóres.

“Era yo o esa vista hermosa….. pues la vista de una! Y para que @palcandace no diga que no pongo fotos con ella… aquí estaba, detrás de la cámara pero estaba 😌”, dijo Susana.