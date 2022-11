Exatlón Estados Unidos – 10 de noviembre: ¿Dónde está Isabel Junio?

Si estas aquí es porque quieres saber qué pasó con Isabel Junio, de Team Contendientes. La doctora general mexicana recibió una inesperada noticia la noche del miércoles. “Isabel Junio, el orgullo del equipo Contendientes”, empezó diciendo Frederik Oldenburg, presentador de Exatlón Estados Unidos, al inicio del show este 9 de noviembre. “Lamentablemente hasta aquí llego la aventura, la historia, tu batalla en Exatlón Estados Unidos. Ha llegado el momento de despedirte de tu familia en Exatlón”.

Isabel se quedo sin palabras, mientras Alejandra Varela se limpiaba las lagrimas tras escuchar la terrible noticia. “Una parte de mEi lo sabía”, expresó Isabel al enterarse que debía abandonar la competencia tras tener dos fracturas en el brazo derecho. “Desde que lesione hace más de una semana. Mi cuerpo me decía que no estaba bien. Pero como buen médico somos los peores pacientes. No quería quejarme, no quería sentarme, no quería perderme de nada….llegue a un punto que después de la eliminación sentí que el dolor era mucho y lo comente mas para darle la atención necesaria”.

La doctora del equipo azul tuvo que abandonar las arenas de la competencia. Pero antes habló un poco sobre su experiencia en el reality de Telemundo. “Yo de Exatlón me llevó la mejor experiencia de mi vida. Me llevó 19 nuevos amigos, porque tanto los azules como los rojos se volvieron muy muy buenos amigos”, expresó Isabel a las cámaras de Telemundo. “El vinculo que se crea es algo inexplicable”. Abajo puedes ver el video.

Aquí puedes ver el momento en que Team Contendientes reciben la terrible noticia



Alejandra Varela sufrió un ataque de pánico tras la salida de Isabel

Alejandra Varela no pudo con la fuerte noticia y sufrió un ataque de pánico. “Estoy teniendo un ataque de pánico”, dice Alejandra, entre cortado, ya que no puede llenar de aire sus pulmones. Sus compañeros -Azul y Esteban – y el médico de los atletas se acercan para auxiliar rápidamente a Alejandra. El médico le dice: “Respira profundo y relájate”; Y luego le pregunta: “Tienes ansiedad y esto te ha dado [antes]?”; con la cabeza Alejandra le afirma que sí. El médico le dice que “ya como te ha dado antes, sabes que esto va a pasa…inhala y suelta y esto va a pasar”.

Una vez que Alejandra se libra del ataque de pánico, Frederik se le acerca para aconsejarla. “No te dejes comer la cabeza por eso”, le dice Frederik sobre la inesperada salida de Isabel”Olvídate de eso. Esa es tu amiga y mira que todos están aquí para apoyarte. Tú estas aquí desde el primer día. No te derrumbes por eso, si tu estas aquí es porque lo has hecho bien. Si tú estas aquí es porque has progresado….estas en la semana seis. Al final esto es una competencia individual. Tú has demostrado que eres buena, que corres, que lanzas. Tienes todo. La actitud, tienes todo. Tranquila, tomate tu tiempo”. Abajo puedes ver el momento del ataque de pánico que vivió Alejandra tras la salida de Isabel.

Isabel adopta una perrita

Isabel adopto una perrita cuando estaba en Exatlón Estados Unidos. Abajo puedes ver las tiernas imágenes.