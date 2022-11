Alejandra Varela entra en pánico y Frederik Goldenberg le da animos- VIDEO COMPLETO

Team Contendientes recibió una fuerte noticia la noche del miércoles. Pero la más afectada fue Alejandra Varela. La atleta del equipo azul pasó un momento muy fuerte en las arenas de Exatlón Estados Unidos. “De repente sentí que se me iban las piernas”, cuenta Alejandra cuando ya estaba con sus compañeros en el campamento. “Estaba sudando frío y por eso me recargue en el carro”. Abajo tenemos el video.

El presentador del show, Frederick Oldenburg hizo un anunció importante antes de empezar la competencia de este miércoles 9 de noviembre. Uno que puso muy mal a Alejandra. Resulta que Telemundo decidió sacar a Isabel Junio por una lesión que sufrió en la mano derecha. En el momento que Isabel se despide de sus compañeros, Alejandra le grita: “Te amo”.

Pero minutos más tarde, Alejandra se voltea de espalda y empieza a tener dificultad para respirar. “Estoy teniendo un ataque de pánico”, dice Alejandra, entre cortado, ya que no puede llenar de aire sus pulmones. Sus compañeros -Azul y Esteban – y el médico de los atletas se acercan para auxiliar rápidamente a Alejandra. El médico le dice: “Respira profundo y relájate”; Y luego le pregunta: “Tienes ansiedad y esto te ha dado [antes]?”; con la cabeza Alejandra le afirma que sí. El médico le dice que “ya como te ha dado antes, sabes que esto va a pasa…inhala y suelta y esto va a pasar”.

Una vez que Alejandra se libra del ataque de pánico, Frederik se le acerca para aconsejarla. “No te dejes comer la cabeza por eso”, le dice Frederik sobre la inesperada salida de Isabel”Olvídate de eso. Esa es tu amiga y mira que todos están aquí para apoyarte. Tú estas aquí desde el primer día. No te derrumbes por eso, si tu estas aquí es porque lo has hecho bien. Si tú estas aquí es porque has progresado….estas en la semana seis. Al final esto es una competencia individual. Tú has demostrado que eres buena, que corres, que lanzas. Tienes todo. La actitud, tienes todo. Tranquila, tomate tu tiempo”. Abajo puedes ver el momento del ataque de pánico que vivió Alejandra tras la salida de Isabel.

Azul y Alejandra están muy tristes por la salida de Isabel. Al ver su antigua cama, se dan cuenta que Isabel les dejó unas cosas que podían necesitar sus compañeros, como ropa y productos de higiene personal. Alejandra sigue llorando por la salida de su amiga.



Isabel Junio colgó en sus redes el siguiente mensaje tras salir de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial

Tras su inesperada salida, Isabel publicó el siguiente mensaje en sus redes: “Estamos hechos para conquistar entornos, resolver problemas, alcanzar metas, y no encontramos ninguna satisfacción real o felicidad en la vida sin obstáculos que conquistar y objetivos que alcanzar. Me quedo con esta gran experiencia, donde fueron muchos lo retos que tuve que afrontar, desde dejar a mi familia y amigos, como estar ante cámaras compitiendo contra grandes atletas todos los días. Agradezco a Dios por darme esta oportunidad y a ustedes familia, por estar al pendiente, echándome porras. Me toca recuperarme y volver con todo para los nuevos retos que vengan”.