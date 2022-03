Video: El insinuante mensaje de Jessica Cediel desde su cama ¿dirigido a su ex?

Jessica Cediel dejó flechados a sus más de 9 millones de seguidores de Instagram. La ex reportera de Exatlón Estados Unidos subió un sugerente video acostada en su cama y ataviada de un top negro strapless y ajustados pantalones de cuero, que resaltaban su curvilínea y esbelta figura, mientras miraba coquetamente a la cámara.

“Usted no me olvida”, escribió, mientras de fondo se escucha la canción con el mismo título. La reacción de sus seguidores no se hizo esperar y rápidamente la publicación sobrepasó los 189 mil Me Gusta y recibió más de 1900 halagadores mensajes.

“Jamás, pues eres una deliciosa mujer que no puede uno olvidar. Belleza sensual espectacular, de otro mundo”, “¿El día que repartieron belleza tú estabas de primero y te tocó de más?”, “Absolutamente impresionante y deslumbrante como siempre, especialmente tu increíble belleza”, y “No sé, pero esto me huele que va directamente para alguien”, fueron algunos de los comentarios que le escribieron.

La pregunta es ¿a quién iría dirigido su mensaje? y no faltó quien concluyera que la colombiana le mandó el mensaje a su ex. Y es que la modelo colombiana siempre está jugando al misterio en sus publicaciones, en ocasiones, dando a entender que podría tener una nueva pareja, pero finalmente todo queda solo en un juego.

Lo que sí ha dejado muy claro la actriz, de 39 años, es que le encanta bailar sola y que está feliz por un proyecto secreto que le está resultando a las mil maravillas.

Para el deleite de sus seguidores usó la misma ropa con la que envió su misterioso mensaje para contornearse al ritmo de Greeicy.

Y para quienes se preguntan cómo puede lucir tan espectacular, la colombiana demostró que de egoísta no tiene nada y reveló uno de sus secretos de belleza.

“¿Que cómo mantengo mi piel joven y firme? Sencillo, yo tomo colágeno líquido @regenecare. Que además de brindarme bienestar, también mantiene mis articulaciones y músculos fuertes. Recuerden que la salud y la belleza vienen de adentro hacia afuera”, escribió junto a un video donde muestra su perfecto rostro.

Respecto al proyecto que tan entusiasmada la tiene, la modelo subió a sus estados de Instagram diferentes videos de su reciente viaje a México, hasta donde habría viajado por motivos laborales. Más tarde subió una foto donde afirmaba que todo le había salido bien.

“Hoy fue un día mágico. Todo ha valido la pena. Mi está contento. #valelapenasoñar 🇲🇽. pd: sorry la cara de cansada, solo había dormido 20 minutos”, escribió.