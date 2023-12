Horacio Gutiérrez se disculpa con Claudia tras hacerla llorar en Exatlón EEUU

Claudia Martínez no pudo contener sus lagrimas tras la mala actitud de Horacio Gutiérrez contra ella. El momento fue captado antes las cámaras cuando ambos estaban en la banca. Luego ella expresó su frustración en su cuarto cuando estaba con Susana Abundiz y Wilmarie Negrón.

La atleta azul empieza diciendo a sus compañeras su razones por las que mejor prefiere quedarse callada. “A veces no me escuchan. Yo digo algo, se voltean o me dicen ‘deja preguntarle a esta persona porque tiene mejor perspectiva'”, dice Claudia, que prefiere estar callada ya que nadie le toma atención en su equipo. “Por eso me molesto mucho que quiero animar a un amigo que está abajo, [me cierra] la puerta…por eso no me gusta hablar y eso me frustra”.

Claudia asegura que prefiere estar sola. “No quiero decir algo que va a ofender”, dice Claudia. Susana reacciona diciendo que “parecemos un buen equipo pero cuando se trata de hablar de cosas de emociones o serias, no estamos tan juntos como parecemos”.

La atleta azul nunca se imagino que sus palabras para animar a su compañero – Horacio Gutierréz Jr.- iba a tomarlas de mala manera. “Tu hablaste bien y el que fue grosero fue él [Horacio”, le asegura Wilmarie a Claudia.

Más tarde Horacio decide ir al cuarto de Claudia para disculparse. “Ella simplemente quiso ser una buena amiga tratando de subirme los ánimos y apoyarme”, dijo Horacio antes las cámaras.

Una vez en el cuarto con Claudia, este le dice: “No deberías sentirte de cómo te estas sintiendo. Eres una persona muy especial con demasiado valor para que una tontería como la mía te haga tumbado así. Perdóname”. Al final ellos se abrazan.

Horacio dice que él una persona que él mismo se maltrata y se castiga por no completar los logros. Por eso mismo creo que lo expreso con los demás.