Guty Carrera: “Somos un chiste realmente” en La Casa de los Famosos 4

Tras ser nuevamente nominado, Guty Carrera explota contra Aleska y le dice que “son un chiste” en La Casa de los Famosos 4. “Ellos [cuarto Tierra] les tiran [puntos] a ustedes y me tiran a mí. ¿Y qué hacemos nosotros? No, nos defendemos en nada. Somos un chiste realmente. Por eso nos han ido sacando uno por uno. No hay otra realidad. Si no me crees está bien. Ya cuando saldremos veremos quien tiene razón”, le dijo Guty a Aleska. Mientras ella asegura que los que han salido de Fuagua son los que han tenido menos apoyo del público.

Pero Guty le recuerda que Fernando Lozada era uno de los más fuertes de la competencia y fue uno de los primeros en ser eliminados. Aleska le dice que claro que salió “porque en ese momento lo difamaron y ellos estratégicamente metieron a fuertes con un muy fuerte. Fernando tuvo la mala suerte que se enfrentó a muchos duros.

Mientras Guty le dice que no porque Clovis no era más fuerte que Fernando.

Guty le dice a Aleska que ella es una “lambe botas” del cuarto Tierra

Guty le asegura a Aleska que el cuarto Tierra habla mal de todos. Por eso le molesta cuando la ve de “lambe botas” con el cuarto Tierra. “Eso me afecta porque jamás en vida he sido hipócrita. No yo puedo jugar el juego de la hipocresia. Por eso yo no me pego con ellos y no comparto nada”, le dijo Guty a Aleska. “Porque sé que ellos me están tirando”.

A Guty no le gusta que Aleska se ofrece a cocinar para Tierra. Aleska asegura que ella pelea con ellos si le buscan pelea y si no los ignora.

Mientras Guty y Aleska hablan de cuarto Tierra. En el cuadrado pequeño se puede ver a cuarto Tierra riendo. Abajo pueden ver del tema que ellos hablaban mientras Guty explotaba contra Aleska.

Clovis llama “feo” a Lupillo pero chistoso

Clovis y Lupillo están hablando de que pueden conquistar a una de las habitantes porque no se fija en el físico. “Y te digo algo ella no se fija en el físico, osea tú le puedes atraer es que tú eres feíto”, le dice Clovis a Lupillo.

Ambos se rompen a reír a carcajadas. “Eres feíto pero cantas y tienes chingo de lana”, le asegura Clovis entre risas.

Lupillo le dice que si se considera feo. Pero Clovis le asegura que “si tienes algo”.

“Este es el contenido que me gusta 😂😂🌎 amo”, opina un usuario.