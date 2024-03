Guty Carrera dice porque cree que el público lo sacó de La Casa de los Famosos

Guty Carrera se convirtió en el octavo eliminado de La Casa de los Famosos. El actor peruano se sentó con Jimena Gallego para hablar del porque el público decidió sacarlo de la competencia. “La respuesta para mi es muy sencilla. Hay una brecha muy grande entre cuartos. El cuarto Agua está consolidado, el cuarto Tierra está consolidado y el cuarto Fuego recién se está consolidando con los nuevos integrantes. Tierra siempre apostó a darle a las cabezas y estrategas, las personas que aportaban algo importante.

Jimena: La noche del posicionamiento el cuarto Tierra se posicionó detrás de ti. ¿Te dio miedo?

Guty: Yo sabía que se iban a poner detrás de mí. En La Casa de los Famosos todo se sabe. Si cuentan un chisme adentró de la casa, llega en cinco minutos al otro cuarto.

Jimena: Cómo fueron estás horas desde que entro Serrath?

Guty: Para mí muy tranquila [las horas]. Yo no tengo nada de presión con nadie porque el que siempre dice la verdad está muy tranquilo.

Jimena: Ustedes nunca salieron?

Guty: No. Ella afirmó dentro de la casa que teníamos una relación. Pero yo nunca tuve una relación con ella. Nosotros solamente salimos y lo dije ante las cámaras…la versión que tiene ella es una versión que yo no conocía.

Jimena: Ella te manejaba las [redes]?

Guty: Ella me llamó cuando se anuncio que yo iba a entrar a La Casa de los Famosos. Yo le pregunte si ella iba a entrar y me dijo que “no”. Entonces me pidió que la agregará para [que me maneje las redes].

Jimena: Estabas saliendo con alguien más cuando entraste a La Casa…quedaste con promesa con alguien?

Guty: Serrath dice que yo quede con promesa con ella y lo afirmó pero es completamente falso.

Jimena: Siempre frenaste a Alana, ¿es porque no te gusta o alguien afuera de la casa que te está esperando?

Guty: No hay nadie afuera que me este afuera. No voy a jugar con una mujer. Mi relación con Alana es una amistad. Pero si el día de mañana decidimos tomar un paso, lo vamos hacer afuera.

Jimena: Tenías el plan con Serrath de hacer creer que no se conocían, empezaban un romance y luego la cortabas por tóxica.

Guty: Serrath es muy sarcastica. Eso lo hablamos pero todo fue en broma.