Serrath enfrenta a Guty Carrera: ¿Se le cayó la máscara?

Serrath enfrentó a Guty Carrera para cuestionarlo sobre estar saliendo con dos mujeres al mismo tiempo. Ella también exhibió el plan de Guty que quería montar en La Casa de los Famosos. Serrath le recordó que él quería fingir no conocerla para luego iniciar un romance en el reality.

El enfretamiento ocurrió en el jardín. Serrath empezó recordándole a Guty que antes de entrar a La Casa de los Famosos, este le pidió que lo esperará. “Eso fue una broma”, le respondió Guty.

Serrath le asegura que él estaba saliendo con dos chicas al mismo tiempo. Pero Guty lo niega. “¿Y la mujer que tiene las llaves de tu departamento?”, le pregunta Serrath. Pero él dice que es una amiga.

Serrath: “Cinco minutos antes de entrar a la casa, me hablaste pidiendo que te esperará”.

Guty: “¿Qué casa?”

Serrath: “Aquí [a la casa de los famosos]. Me pediste que te vaya a ver al hotel”.

Guty: “Eso fue una broma. Te estás comportando de una manera…hablemos cuando te calmes”.

Serrath: “Estoy calmada”

Guty: “No estas calmada porque estás haciendo como un show”.

Cabe mencionar que durante esta conversación. Serrath estaba sentada y sin levantar la voz decía: “Esto no es cierto”.

Guty: “Si vamos a platicar, platiquemos como dos personas adultas.

Serrath: “Yo estoy tranquila”.

Después, Serrath le pregunta a Guty que con quién se va a ir a Egipto.

Guty: “Yo me voy a Egipto con quien sea…yo no voy a buscar un conflicto contigo. Aquí yo no vine a pelearme con alguien. Suficiente difamación he sufrido, no por ti…”

Serrath: “¿Por qué te difaman tanta gente?”

Guty: “Chismes”

Serrath le recuerda que ellos hablaron antes de entrar al reality. Ella le dijo que iba a entrar y que Guty le propuso un plan.

Serrath: “Vamos hacer que no nos conocemos y nos vamos a enamorar y luego te voy a dejar por tóxica”.

Guty: “¿Cuándo he dicho eso?”

Serrath: “Es de verdad Guty…guau, qué increíble…si te faltan…el público sabe. Cuando salgas ojalá veas todo el apoyo que te di…[Guty] es un falso”.

Guty le negó todo

Serrath no puede creer que Guty le negó todo. “Que estoy inventando una historia”, le cuenta Serrath a Cristina y Patricia. Abajo puede ver el enfrentamiento entre Serrath y Guty.

Fans reaccionan

“Con esa conversación son Serrath, Guty aseguró su salida el día de mañana”.

“Le dice que está alterada para que no hable más, es un manipulador en toda la extensión de la palabra y aparte un loco”.

“Que poco hombre y falta de 🥚🥚, eso que dice Serrath de que GUTY le preguntó a ella si va a entrar a la casa es cierto, porque MELAZA comentó en la fiesta a ADAME y la BRONCA que le dijo que ya lo presentía porque ella le había comentado que iba a entrar al reality antes que él”.

“Guty sabe que ay cámaras por eso no quiere quedar mal sin saber que ya está bien mal parado 😂”.