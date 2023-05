¿Por qué se fue Gaby Spanic de Top Chef VIP?

Gaby Spanic decidió renunciar al reality show de Top Chef VIP, de Telemundo. El pasado viernes, la presentadora del programa, Carmen Villalobos, hizo el triste anuncio diciendo que Gaby había renunciado por “razones personales”. Sin dar más detalles sobre las razones de su salida. Pero la misma actriz venezolana reveló la razón por la que decidió dejar el concurso culinario. Pues también se ha dicho que Gaby Spanc se fue tras pelearse fisicamente con la también actriz Laura Zapata.

En el programa Chisme No Like se reportó que Gaby y Laura se habían “agarrado de las greñas”. “Aparente y alegadamente se fueron a los golpes”, contó el presentador Javier Ceriani. “Dos divas de telenovelas de carácter fuerte…tiraron el sartén y una casi se quema con aceite [En el minuto 11:41]”. Esta noticia salió publicado en el canal de YouTube hace un mes atrás. Ceriani anunció que Spanic quería irse del show porque ya no soportaba grabar con Zapata.

Pero ambas actrices desmintieron los rumores y aseguraron que mantienen una amistad, por lo que le pidieron a los seguidores que no crean en chismes.

Pero no fue hasta este 19 de mayo que se confirmó la salida de Spanic de Top Chef VIP. Telemundo no dio conocer ningún detalle sobre la salida de la actriz venezolana. Pero ella mismo reveló su razón. “Estoy aquí dando la cara, Top chef ha sido un proyecto donde descubrí de lo que soy capaz, no me gustan las trampas, la hipocresía, y los favoritismos, y mucho menos que me digan que yo no sea capaz de aguantar, me siento más cuerda que nunca, soy una mujer fuerte”, escribió Gaby en sus redes.

Además anunció que regreso a México para retomar su carrera como cantante. “La música me apasiona y he estudiado con mucho amor y disciplina cada día, cuidando la voz, haciendo ejercicios de voz, cuidando la alimentación, todo para entregar lo mejor de mi a quienes acompañan mi carrera en estos 35 años de trayectoria, gracias por los streamings en mi álbum es las plataformas, Guao! Estoy impactada con el resultado! Sigan escuchando! Muy pronto escucharán nuevas canciones y colaboraciones lindas!”

A continuación pueden leer todo lo que dijo Gaby tras su salida de la segunda temporada de Top Chef VIP.

Gracias por tanto mi público hermoso! Estoy muy feliz de leer esta nota hablando del éxito que fue mi llegada a México, fue tendencia en todas las redes sociales y que mis seguidores aplaudieron mi talento vocal en mi primera presentación en vivo después de muchos años, gracias por tanto amor y cariño me encantaría hablar con cada uno de ustedes pero hice la cantidad de fotos que pude y mi equipo casi no pudo sacarme del evento pero esto para mi no tiene precio porque significa respeto y admiración por mi trabajo. La música me apasiona y he estudiado con mucho amor y disciplina cada día, cuidando la voz, haciendo ejercicios de voz, cuidando la alimentación, todo para entregar lo mejor de mi a quienes acompañan mi carrera en estos 35 años de trayectoria, gracias por los streamings en mi álbum es las plataformas, Guao! Estoy impactada con el resultado! Sigan escuchando! Muy pronto escucharán nuevas canciones y colaboraciones lindas!

Ojo! No es como dicen varios que tenga el ego inflado o que la industria ha cambiado, porque a veces me tratan igual como una desconocida pero no soy desconocida, vengo de abajo, de muy abajo y cuando me desmerecen es frustrante porque no es que el público decida en las producciones, son los productores “algunos “ que desprecian el verdadero valor de los actores,hemos sido desvalorizados por temor supuestamente para no convertirnos en monstruos ,pero yo no voy a permitir que denigren mi dignidad como mujer, como ser humano y como profesional, tengo que trabajar, me guste o no me guste algunos proyectos pero si tengo claro que a pesar que me quieran desvalorizar para levantar el rating o el morbo para llamar la atención de cualquier proyecto donde estoy y donde se han burlado de mis desgracias poniendo en duda mis vivencias, esto no lo voy a permitir más ,y confío en Dios principalmente y en mi equipo sincero ,no aquellos que me quieren para su conveniencia, estoy aquí dando la cara, Top chef ha sido un proyecto donde descubrí de lo que soy capaz,no me gustan las trampas, la hipocresía, y los favoritismos, y mucho menos que me digan que yo no sea capaz de aguantar, me siento más cuerda que nunca, soy una mujer fuerte.

Gaby Spanic se puso molesta con los jueces de Top Chef VIP

En uno de los episodios, Gaby se molesto con los jueces porque al parecer ellos tienen favoritismo. “A veces nos piden alta cocina y escogen un pollo con puré, ¿eso es alta cocina? Un cerdo a la piedra, ¿eso es alta cocina?”, dijo Gaby luego de los jueces anunciar a las tres parejas ganadoras del dicho reto, informó Metro.

Las tres parejas ganadoras de la prueba fueron: Sara Corrales y Génesis Suero, Eduardo Barquin y Jesús Moré y el dúo compuesto por Helen Ochoa y Serrath.

Cabe destacar que Gaby lanzó su propio libro de recetas en 2021 titulado “Mi Vida en Recetas” y lo puede comprar en Amazon.