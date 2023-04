Frederik Oldenburg habla sobre las relaciones a distancia y las redes sociales

Frederik Oldenburg ha estado más presente que nunca en la mirada pública desde que terminó el programa que conduce, Exatlon Estados Unidos, pues con el final de temporada vino la admisión de que está viviendo uno de los mejores momentos personales de su vida junto a la actriz y presentadora colombiana, Carmen Villalobos.

Y es que desde que volvió de República Dominicana, el escenario de la llamada “competencia más feroz del planeta”, lo hemos visto como conductor invitado en el programa de las mañanas de Telemundo “Hoy Día”, junto a Daniel Arenas, Chiki Bonbon y Andrea Meza, también en redes sociales, en donde tanto él, como Carmen, gritan su amor a los cuatro vientos.

¡No se puede negar que reflejan mucho amor! y los seguidores de ambos parecen opinar exactamente lo mismo: “Bendiciones, se ven bellos”, “son una hermosa pareja”, “que viva el amorrrr” son algunos de los mensajes que les envían sus cientos de miles de fanáticos que están siguiendo paso a paso el día a día de los novios del momento.

Pero hay algo que es cierto aquí, tanto Frederik Oldenburg, como Carmen Villalobos hoy en día llevan una “relación a distancia”, porque viven en países diferentes cumpliendo compromisos profesionales, por eso se encuentran muchas veces en Bogotá, donde vive Carmen y a veces en Miami, donde se encuentra, por ahora, Oldenburg.

Es por eso que, durante una emisión del programa “Hoy Día”, surgió el tema de las relaciones a distancia y la influencia de las redes sociales, allí el presentador Daniel Arenas dijo lo siguiente: “tengo una apreciación, la relación es de dos, no de 10, ni de 20 ni de miles ni de millones. Mi recomendación es: mantengan su relación privada ¡No la estén publicando! porque al momento que la estén publicando todo el mundo tiene derecho a opinar”.

A esto, Frederik Oldenburg respondió al momento y con actitud seria: “¡Pero! Si yo estoy seguro de mi relación y ella también no hay nadie que se meta. Si yo estoy seguro pueden haber 10 millones o 20 millones de seguidores y nadie me la va a destruir,” aseguró.

El intercambio continuó con un comentario de Andrea Meza sobre los celos, que fue recibido con un “eso ya es otro tema” por parte de Arenas.

No se pierdan el video aquí:

Los comentarios de los seguidores de Hoy Día no se hicieron esperar, tanto para Daniel Arenas, como para Frederik Oldenburg: “No entiendo, el publicaba todo con Daniela”, le escribió una fanática a Daniel Arenas (haciendo referencia a su relación con la ex miss y presentadora Daniella Álvarez), “estoy de acuerdo, hay que mantener la relación privada”, “Totalmente de acuerdo con Frederik, si estás seguro de tu pareja no hay por qué ocultar tu relación” fueron sólo algunas de las opiniones que recibieron.