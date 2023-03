¿Qué hace el presentador Frederik Oldenburg cuando EXATLON EEUU no está al aire?

No hay dudas que Frederik Oldenburg se ha ganado el cariño irrestricto de los atletas, la producción y los seguidores de Exatlon Estados Unidos. El periodista venezolano, desde que tomó las riendas de la llamada “competencia más feroz del planeta” ha hecho gala de su experiencia cubriendo eventos deportivos, que narra con la buena energía, elocuencia e inteligencia que le caracterizan.

Y es que Oldenburg se ha compenetrado absolutamente a cada temporada, brindando una mano amiga, consejos y su sonrisa a cada uno de los involucrados, no en vano cada vez que la competencia llega a su fin, representa un hecho muy emocional para el comunicador.

Por eso al final de la última temporada que vimos en pantalla compartió la foto que verán abajo con el siguiente mensaje: “Hoy es la gran final y estos son los grandes finalistas, unas fieras, disfruten, vamos a vivir algo monumental, se les quiere !!! ❤️🇺🇸💙🔥💪🏻 me emociona esto, ha sido un final y comienzo de año único, plenitud total, trabajando, dedicado, enfocado, arropado, enamorado y con más fuerza que nunca !!! Gracias !!! 😊💪🏻”

Y es que la séptima temporada fue víctima de las inclemencias de la naturaleza que destruyeron los circuitos y llevaron a todo el equipo, incluyendo a Oldenburg, a sumar esfuerzos para poder llevar la competencia a los hogares a través de las pantallas de Telemundo, y vaya que lo hicieron, lo que se tradujo en otro éxito para Telemundo, y encima de eso la satisfacción de un deber cumplido para Frederik.

La vida después de Exatlon Estados Unidos

En AhoraMismo pudimos conversar con Frederik Oldenburg los días previos a la gran final de la séptima temporada de la competencia, y además de revelar que sería épica, también pudo adentrarse en sus planes una vez que la competencia revelara a la pareja ganadora y pudiera regresar a Miami, indicando que quería volcarse en su trabajo y aportar a Telemundo desde sus estudios.

Y ciertamente Frederik Oldenburg ha estado cubriendo diferentes espacios en Telemundo como co presentador del show de la mañana “hoy Día”, y también brindando su extenso conocimiento del fútbol, deporte al que casi se dedica profesionalmente, en diferentes encuentros internacionales, incluyendo la liga Mexicana como el clásico Chivas versus América.

Los mensajes de apoyo y felicitaciones a su buen trabajo no paran: “Que entretenido, me encanta el fútbol⚽️ se nota que disfrutas mucho del deporte 💪👍Saludos desde Chile querido Frede✨️Eres un sol🌞”, “Mi Fredy se te quiere, respeta y me da mucho gusto todo lo que has logrado 👏👏👏”, “Fredefutbol estoy listísima para ver el clásico Chivas America. Es un placer verlos juntos. Muchas bendiciones. ⚽️⚽️⚽️❤️❤️❤️”, son sólo algunas de las numerosas muestras de cariño.

De algo si estamos seguros, es que Frederik Oldenburg, entre tanto trabajo se la pasa muy bien junto a sus colegas, y aprovecha el tiempo para bromear y afianzar lazos de amistad entre sus compañeros. ¡No se pierdan esta divertida encuesta!

¡De cualquier manera, ya la gente pide a gritos otra temporada de Exatlon EEUU, por supuesto, con Frederik al mando!