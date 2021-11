EXATLON: Frederik Oldenburg presume sus bíceps

Cada vez está más cerca el comienzo de la sexta temporada del exitoso reality show Exatlon Estados Unidos. Y, mientras todos los fanáticos del programa de competencias deportivas esperan ansiosos, Frederik Oldenburg, presentador del espacio, sigue entrenando y preparándose para asegurarse de lucir un tonificado cuerpo y llegar al 100 por ciento para el inicio de las transmisiones.

En una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram, publicó un video donde se le entrenando con mucha perseverancia, dejando ver su escultural torso y marcados brazos. “¡A la hora que sea vamooo! Mientras veo la Casa de Los Famosos que está imperdible !!!”, escribió al subir el video que rápidamente desató la reacción de sus seguidores con más de 1.700 Me Gusta y 80 comentarios.

Mira el video:

“Que perfección, después de un arduo día de trabajo uno llega a su casa estresado y solo en verte se me quita todo estrés, me llega el apetito y se quita cualquier preocupación, Dios Todopoderoso te Bendiga”, “Con un entrenador así como tú, sí provoca hacer ejercicios” y “Ya falta poco para la sexta temporada ? .. Ya extraño ver este programa ..cuídate mucho , bendiciones .. Y sigue haciendo ejercicios para seguir viéndote”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron al conductor de 37 años.

El envidiable cuerpo del venezolano no fue lo único que llamó la atención del video, sino también el accesorio que utilizó para realizar los ejercicios, una especie de rodillo. El periodista se dio el tiempo de responder a quienes le preguntaban por el singular artículo.

Mira el video:

“Siempre me preguntaba para qué era eso”, y “Traté de hacer el ejercicio pero me fui de boca”, fueron algunos comentarios que suscitó el accesorio entre sus seguidores. Ante lo cual el conductor explicó. “Trabaja de todo, abdominales, brazos, hombros!!!”.

Una de las preguntas que no respondió y, que muchos se preguntan, es la fecha en que se dará inicio a la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos. Por lo pronto solo se sabe que se están calentando motores y que, en cualquier momento, se conocerán los detalles de la producción del show de Telemundo.

Respecto a la vida personal de Oldenburg, sabemos que emigró de su natal Venezuela el año 2012, debido a los problemas sociales y políticos del país. Luego de vivir un año en Irlanda decidió instalarse en Estados Unidos donde tras mucha perseverancia logró ser contratado por Telemundo Las Vegas.

“Estuve casi 8 meses aplicando por trabajos, tocando puertas. Pero nunca perdí la fe. Fueron unos 8 meses en los cuales me despertaba todos los días a revisar los emails. Todavía se realizaba la vieja costumbre de ir a tocar la puerta en los canales de televisión. Algo que obviamente ya mucha gente no acostumbra a hacer, ya que todo es online. Recuerdo que me hice amigo de los de seguridad de los canales de televisión para poder dejar mi currículum. Y así, poco a poco, fui aplicando hasta que llegó la respuesta”, relató en entrevista con People en Español.

Sobre su vida sentimental, durante una divertida entrevista que dio para Mamás Latinas, señaló que de joven ha tenido novias mucho mayores, y que le gustaría convertirse en padre en algún momento de su vida.