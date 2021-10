¿Quién es la novia de Frederik Oldenburg?

A sus 37 años, el conductor de la quinta temporada del reality show Exatlon Estados Unidos, de Telemundo, se ha ganado el corazón de miles de seguidoras. Sin embargo, aún no se conoce a la afortunada que ostente el título de novia del venezolano.

El periodista se ha destacado por ser muy reservado a la hora de ventilar su vida amorosa, pero ha dado varias pistas de cómo sería la mujer con la que quisiera pasar su vida.

“De joven he tenido novias mucho mayores”, contó en entrevista con Mamas Latinas. En la misma publicación, reveló que su amor platónico es nada menos que la ex jugadora de tenis profesional rusa, María Sharapova, de 34 años, y confirmó que sí le gustaría convertirse en padre en algún momento de su vida.

En sus redes sociales ha mantenido un bajo perfil y más que nada se ha dedicado a promocionar al programa que él llama su máximo logro profesional en la vida: Exatlon Estados Unidos. También ha dejado claro que ama el deporte y que se reserva un tiempo para practicarlo a diario.

¡Feliz noche! Tomen un tiempo del día para hacer ejercicios, siempre buena hidratación, siempre motivados, una vez inicien nadie los va a detener, siempre positivos !!! Vaaamos!!! Se les quiere, concentración, entrega, alma y corazón esto es @exatlonestadosunidos”, posteó hace unas semanas, luciendo unos biceps de exportación.

En otra publicación reciente aparece radiante, pero nuevamente solo. “Una foto del otro día pero esta sonriendo, sonrisa de fin de semana, de alegría, de buena vibra vaaamo feliz fin de semana queridos!!!”, es el texto que acompaña al post.

También ha dejado claro que es un fan del reality de Telemundo La Casa de los Famosos, y ya tiene hasta su bata especial para ver el programa. “Listo, no me lo pierdo. Vestido y preparado para ver La Casa de Los Famosos. Sigue todo lo que pasa en @telemundorealities además las 24 horas en la http://www.telemundo.com está 🔥vamooo !!!”, escribió.

Una historia de superación y éxito

En entrevista con People en Español, el periodista relató que decidió emigrar de Venezuela el año 2012, debido a lo degradado que estaba el país tanto social como políticamente. Y que luego de vivir en Irlanda decidió venirse a los Estados Unidos.

“Los primeros meses fueron de ansiedad, de nerviosismo y de preocupación porque una cosa son los sueños y otra la realidad. Estuve casi 8 meses aplicando por trabajos, tocando puertas. Pero nunca perdí la fe. Fueron unos 8 meses en los cuales me despertaba todos los días a revisar los emails. Todavía se realizaba la vieja costumbre de ir a tocar la puerta en los canales de televisión. Algo que obviamente ya mucha gente no acostumbra a hacer ya que todo es online. Recuerdo que me hice amigo de los de seguridad de los canales de televisión para poder dejar mi currículum. Y así poco a poco fui aplicando hasta que llegó la respuesta”, relató en la entrevista.

De acuerdo al comunicador, su primer oportunidades la tuvo en Telemundo Las Vegas, y tras dos años y media viviendo en Las Vegas, se comenzaron a abrir las puertas del periodismo deportivo.