EXATLON: Frederik Oldenburg también está entrenando: ¿Se medirá en circuitos?

Frederik Oldenburg llega todas las noches a los hogares de quienes siguen de cerca el desarrollo de EXATLON Estados Unidos, pero más allá de su labor como animador de la “Competencia más feroz del planeta”, el venezolano también es amante del deporte y el ejercicio.

Y mientras los atletas de los equipos Rojo y Azul siguen fortaleciendo sus habilidades y mejorando sus debilidades, Frederik también se ha dado a la tarea de entrenarse, incluso en algunos circuitos como el de puntería, como lo mostró un video compartido por la cuenta de Instagram Realities Telemundo.

En el clip, que compartimos aquí, se aprecia al presentador de la séptima temporada de EXATLON Estados Unidos haciendo un lanzamiento, mientras presumía de su torso tonificado y sus bíceps.

Y mientras muchos se preguntan si además de su rol de presentador del programa de televisión, Frederik pudiera lanzarse al ruedo de sumarse a alguno de los equipos y competir, el comunicador respondió esa pregunta.

En diálogo con Ahoramismo, Oldenburg manifestó que sí se ve en el rol de atleta en las “arenas más feroces del planeta”, y advirtió que de estar allí, sería un triunfador, pues es un hombre muy competitivo.

“Sí me imagino compitiendo. Aparte tengo a alguien que me reta en todo momento (Chelly Cantú), pero por ahora me tengo que cuidar, no puedo meterme porque de pronto me cae un circuito en la cabeza y no puedo seguir presentando el programa”, comentó entre risas en animador.

“Pero si Chelly se mete, yo me meto, y que me traigan al que sea. Me prepararía para ganar”, agregó Frederik, quien mencionó que algo que ha aprendido para poder salir avante en medio de la presión que implica EXATLON Estados Unidos es mantener el control mental.

“Siempre hemos dicho que esta es una competencia que termina siendo más mental que cualquier cosa, y si pierdes los estribos, la calma, vas a perder en el circuito”, agregó el animador de Exatlon Mundial, quien hace unas semanas, al ser consultado sobre si EXATLON All Stars es un proyecto que Telemundo estaría pensando echar a rodar, aseguró que sí.

“Va a pasar, pero no sabemos cuándo. La verdad hay muchas cosas que no sabemos y me gusta más esperar a que llegue el momento porque me gusta la sorpresa”, agregó el venezolano, quien hace unos días compartió en su cuenta de Instagram un video desde las arenas de EXATLON junto a los excompetidores Beta Mejía y Kelvin Rentería, lo que hizo que fanáticos del reality piensen que esos dos atletas pudieran estar pronto en una edición All Stars.

“A estos dos grandes atletas que dejaron todo en las arenas, gracias !!! @beta_mejia @kelvin_noe_renteria un honor recibirlos, orgulloso de ustedes, son dos seres humanos increíbles y eso es lo que vale !!! 😎💪🏻🫵🏻”, comentó Frederik en su publicación.

Dinos si te gustaría ver a Frederik compitiendo en alguno de los circuitos de Exatlon Mundial para ver su potencial.