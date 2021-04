Frank Beltre rompe el silencio: ¿Regresan a EXATLON EEUU?

Vaya que han sido unas semanas polémicas en la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos. Desde que varios portales para fanáticos, incluyendo este medio, reportáramos que Denisse Novoa y Frank Beltre habrían sido expulsados de la competencia y otros seis atletas temporalmente suspendidos por haber cometido una falta grave, los comentarios no han parado. Los protagonistas de toda la polémica, Denisse Novoa y Frank Beltre se mantuvieron en silencio hasta recientemente, cuando ambos atletas decidieron tener sesiones en vivo a través de sus respectivas redes sociales, en donde prometieron “aclarar” lo sucedido, y responder las preguntas de los seguidores.

Denisse Novoa: Más preguntas que respuestas

La atleta mexicana, conocida como “La Pantera” fue la primera en alzar la voz. Desde el jardín de su casa en Miami, Denisse Novoa hizo frente a tantos rumores, en una sesión en vivo donde la mayor constante fue la ambigüedad, y también la contundencia para referirse que jamás usaría sustancias ilícitas como tanto se ha dicho, pues se considera una chica muy saludable, y jamás atentaría contra sí misma de esa forma.

Denisse también indicó de forma muy breve, que a nivel personal se encuentra atravesando una situación familiar muy compleja, y que definitivamente su regreso de Exatlon Estados Unidos debió suceder pues ahora era el momento para estar con su familia y que en definitiva, las cosas sucedían por una razón.

Llamó la atención que durante la sesión en vivo de Novoa, el ex presentador de la competencia por sus primeras cuatro temporadas, Erasmo Provenza, se unió a la conversación y pidió varias veces formar parte de la conversación junto a Denisse, pero ella hizo caso omiso a su petición, a la que se le unieron también cientos de seguidores de la chica.

Frank Beltre: Desafiante

Llegó el turno del otro protagonista. A pesar de haber dicho que también haría una sesión en vivo, explicando todo lo sucedido y dando la cara a los seguidores de Exatlon Estados Unidos, el dominicano del Team Famosos, Frank Beltre, en efecto se conectó en vivo a través de su perfil de Instagram, pero fue sólo para decir que no haría ninguna revelación, y que prefería guardar silencio puesto que todavía existe la posibilidad que tanto él, como Denisse Novoa, regresen a la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos.

Además de esto, y con obvia actitud de desafío, Frank Beltre negó en todo momento las acusaciones de que habría sido sorprendido con sustancias ilícitas, y fue muy tajante en asegurar que la única opinión que le importaba era de las cuatro mujeres de su vida: Su madre sus hermanas y su sobrina.

Sobre esto los comentarios no se han hecho esperar, algunos seguidores del video que compartiremos a continuación consideran que lo mejor que podría suceder es que el dominicano no regresara a la competencia, pues ya fue expulsado, mientras que otros no pueden ocultar la emoción ante el eventual regreso de estos emblemáticos participantes de la llamada “competencia más feroz del planeta”.

