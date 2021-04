Por esto habrían botado a dos atletas de EXATLON 5 EEUU

La controversia no abandona a la quinta temporada del programa de competencias Exatlon Estados Unidos. Esta edición de la pugna deportiva se ha visto plagada de diferentes polémicas desde su comienzo, empezando con las numerosas lesiones de los atletas que ha frenado la participación de tres, y podrían ser más los nombres que salgan en los próximos días.

A esto se le suma que es la primera temporada sin el presentador Erasmo Provenza, quien renunció en medio de una tormenta mediática a mitad de la cuarta entrega, por alegatos que, de acuerdo a él, iban desde el maltrato, falta de respeto y varias situaciones que le hicieron decir adiós al programa que le abrió las puertas a los hogares de Estados Unidos desde el año 2018 hasta el 2020, cuando el COVID-19 hizo estragos en la competencia, y la obligó a pausar grabaciones y extender su duración a casi 10 meses.

Expulsados y suspendidos en la quinta temporada

El pasado primero de abril publicamos que los atletas expulsados de Exatlon Estados Unidos son Denisse Novoa, la célebre “Pantera” del Team Contendientes y “El Tanque” Frank Beltre, quienes según diferentes portales para fanáticos, habrían cometido una falta que se traduce en un incumplimiento del contrato que firmaron al iniciar grabaciones, por lo que ya en tiempo real no son parte del programa de televisión.

El día de hoy, 2 de abril, el periodista y presentador de televisión residenciado en Miami, Javier Ceriani, en su programa a través de YouTube llamado “Chisme No Like”, reveló varios fuertes alegatos en contra de Exatlon Estados Unidos, en donde también cuenta que a Novoa y a Beltre les habrían encontrado presunta Marihuana, algo que va contra las leyes de la producción y les obligó a tomar acción inmediata y expulsar a ambos atletas de la competencia.

Además de las sustancias encontradas, Ceriani asegura que también habrían descubierto dinero y teléfonos celulares, pero eso no está confirmado si pertenecía a los expulsados, o a algunos atletas que están actualmente suspendidos, pero sus nombres aun no han sido confirmados. No se pierdan el video aquí:

EXATLON: SUS TRAPOS SUCIOS-ATTENCION TELEMUNDO LOS DEMANDARAN-CNL LOGRA SE REABRA CASO KEVIN/OZUNAHOY 02 DE ABRIL 2021 CON ELISA BERISTAIN Y JAVIER CERIANI EN CHISME NO LIKE NUEVO CANAL EL CHISME ES VIDA POR SI DESAPARECEMOS: youtube.com/channel/UCN4W…​ VISÍTANOS EN chismenolike.com INSTAGRAM @chismenolike.tv -BENITO CASTRO -CASO KEVIN FRET REABIERTO -TRUMP 45 OFFICE -TAPIO Y RAFA AMAYA -SUSTANCIAS EN EXATLON -LE TIENDEN TRAMPA A TEFI E-mail: contacto@chismenolike.com Adquiere el… 2021-04-02T18:40:09Z

Denisse Novoa y Frank Beltre: ¿No están de acuerdo?

Como bien conocemos, hay aproximadamente dos semanas de diferencia entre lo que vemos en pantalla y las jornadas de grabaciones de Exatlon Estados Unidos, por ello es comprensible que hasta ahora ni Denisse Novoa ni Frank Beltre se han pronunciado formalmente sobre lo sucedido, aunque, por el lado de Beltre si hubo un críptico mensaje que pudimos capturar, pero que luego fue borrado de su cuenta de Instagram. Aquí pueden ver la captura de la foto y el texto que la acompaña.

El texto que acompaña a la foto publicada hace tres días y ya borrada dice lo siguiente: “Algún día, todo hará perfecto sentido. Así que por ahora, ríete de la confusión, sonríe a través de las lágrimas, se fuerte y recuérdate a ti mismo que todo pasa por una razón.”

Hasta ahora, por propósitos de la continuidad del show, Telemundo no se ha pronunciado, ya establecimos una línea de contacto con ellos sobre este tema y al tener un pronunciamiento oficial compartiremos. La próxima semana, en Exatlon Estados Unidos, tal como sucede en todas las temporadas, llegan cuatro refuerzos a la competencia cuyos perfiles conoceremos próximamente.

