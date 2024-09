Francisco Bolívar confirmado para la 2da temporada de “Los 50”: ¿Quién es él?

Francisco Bolívar está confirmado para participar en Los 50, que estrena el 15 de octubre. El actor colombiano es conocido por darle vida a “Jota” en Sin senos sí hay paraíso. En el reality, Francisco compartirá con otros actores que ya están confirmados. Así es, Telemundo ya confirmó la participación de Fabian Ríos, Aleida Núñez, Romina Marcos, Alfredo Adame, Rogelio Martínez y Ana Lago.

Los 50 le dará la bienvenida a 50 celebridades, quienes vivirán desconectadas del mundo exterior en una lujosa hacienda mientras compiten en diversos desafíos dirigidos por un maquiavélico León, con el objetivo de ganar hasta $350 mil dólares.

Todavía estamos esperando que Telemundo revele los otros nombres de los participantes de Los 50.

Quién es Francisco Bolívar?

Francisco Bolívar es un actor colombiano de 39 años. El artista debutó como actor a los 12 años pero saltó a la fama cuando le dio vida a “Jota” en Sin senos no hay paraíso en 2008. Desde entonces no ha parado de trabajar. Francisco ha trabajado en varias producciones como Los Victorinos, La Viuda Negra, Escobar, el patrón del mal y Sin senos sí hay paraíso, entre otras.

Se rumora>/h2>

Se rumora que los nuevos participantes de Los 50 serán los siguientes: Jose Rodríguez, quien quedo en el quien quedo en el quinto lugar de la tercera temporada de LCDLF. También se dice que Robbie Mora y Cristina Porta, de la cuarta temporada de LCDLF, estarían en Los 50. También Sebastián Villalobos, de Top Chef VIP. Además del actor Jason Romo de El Señor de los Cielos y El Conde. Aunque no lo creas también se dice que entrará La Jose, el mejor amigo -quizás ex mejor amigo- de La Divaza. También Ivonne Montero, la ganadora de la tercera temporada de LCDLF. Hasta Ariadna Gutierrez de LCDLF4. Otros nombres no tan conocidos en Estados Unidos, son Ignacia Michelson, Jackie Ramirez. No se sabe si algún atleta de Exatlón Estados Unidos entrará a Los 50.