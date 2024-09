Conoce los tres primeros confirmados a la 2da temporada de “Los 50”

La segunda temporada de Los 50 estrena el próximo 15 de octubre por Telemundo. En este reality 50 celebridades vivirán desconectadas del mundo exterior en una lujosa hacienda mientras compiten en diversos desafíos dirigidos por un maquiavélico León, con el objetivo de ganar hasta $350 mil dólares. Y si estás aquí es porque ya quieres conocer a los primeros tres participantes que ya están confirmados a esta nueva temporada.

Fabián Ríos

Esta es la primera vez que Fabián Rios estará lejos de su familia y sin un libreto en mano. “Es la primera vez que voy a estar solo, es la primera vez que voy a estar sin nada, sin mi familia, es la primera vez que me voy a enfrentar a mí y también voy a enfrentar una cantidad de personalidades que desconozco”, dijo Ríos. “Quiero disfrutar de todo, quiero disfrutar hasta del carácter de todos mis compañeros, quiero respirar ese aire, tenerlo en mi memoria, quiero gozar, quiero gritar, quiero reír, quiero llorar, quiero que sea un detox para mi alma”.

Pero lo que más le emociona al actor colombiano es la intriga de lo desconocido. “No he visto nada, vi un poquito y me gusta sorprenderme”, dijo Ríos sobre el reality de Telemundo. “El solo hecho de que un León sea la cabeza eso me tiene a mí intrigado, eso me encanta. Y lo más lindo que de verdad me tiene motivado para estar en este reality es el premio que ustedes [el público] van a ganar con nosotros”.

Aleida Núñez

Aleida Núñez quiere probar suerte en Los 50. “Lo que me emociona más de esta temporada de Los 50 es tener la capacidad de hacer algo nuevo dentro de mi carrera: reinventarme y experimentar cosas que me pueden dar la oportunidad de crecer como ser humano, como artista y como persona”, confiesa la actriz mexicana, quien participó en la tercera temporada de La Casa de los Famosos.

Romina Marcos

Así es, ¿Cómo la vez? La hija de la controversial vedette cubana Niurka Marcos aceptó entrar al reality de Los 50. “Yo creo que cuando las cosas llegan a ti hay que tomarlas, hay que recibirlas. Cuando una puerta se abre sin que tú la toques hay que decir que sí. Si Dios te está poniendo esto en el camino hay que agarrar el toro por los cuernos e ir con todo”, expresó Romina Marcos. “Y estoy lista”.