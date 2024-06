Las fotos mas candentes de Aleska Génesis

Aleska Génesis se encuentra viviendo un buen momento junto a su nuevo amor Clovis Nienow. Además acaba de lanzar una nueva línea de trajes de baño MALA x Sense Of G. “Ponerse un bañador es un acto de valentía para cualquier mujer”, dice Aleska en su página oficial. “No importa el tamaño o la forma del cuerpo -no importa si eres miss o modelo- las mujeres somos muy conscientes a la hora de mostrarnos, siempre. Mucho más con poca ropa. Lo sé porque, al igual que tú, he estado delante de las cámaras o en pasarelas en piezas muy pequeñas y he sentido los nervios y la presión de lucir perfecta. También sé -como tú- que la playa o la piscina son las pasarelas de toda mujer en traje de baño y los ojos de su público. Allí nace el sentido de G”.

Aleska dice lo siguiente:

Desarrollar la confianza para lucir una prenda sin complejos lleva años. Además de un trabajo visual (comida, ejercicio o pose), he aprendido que es también y sobre todo un esfuerzo de confianza, de conocernos, de encontrar la esencia de cada uno y sentirnos literalmente cómodos en uno mismo. piel. Sense of G es el resultado de mi proceso y un esfuerzo por halagar nuestra figura como mujeres. El traje de baño adecuado, como accesorio de tu esencia, puede marcar la diferencia. Quiero que quien use mi ropa pueda sentir ese poder de llevar su cuerpo con gracia y seguridad. He puesto atención y cuidado en el diseño desde las formas y colores. Pero quiero capturar no sólo lo que encuentro hermoso artísticamente, sino también realzar las líneas y curvas del cuerpo femenino. Sense of G es para mí un resultado, pero para ti es una invitación a sentirte realmente cómodo, atractivo y poderoso cuando más lo necesitas.

Abajo puedes ver las fotos más candentes de Aleska en trajes de baño.