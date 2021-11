Las 5 fotos más aplaudidas de Jessica Cediel

La actriz y conductora de televisión, Jessica Cediel, está permanentemente compartiendo contenido en su cuenta de Instagram con sus más 8.6 millones de seguidores. La modelo también se encarga de inyectar de energía positiva con sus motivadores mensajes.

Recientemente, la ex reportera del reality show Exatlon Estados Unidos, abrió una página pagada de contenido exclusivo para poder interactuar de manera más directa con sus admiradores, a quienes ha invitado a chatear, abriendo también la posibilidad de solicitarle videos personalizados.

Este nuevo emprendimiento de la colombiana, de 39 años, no significa que dejará de lado a sus seguidores de Instagram, ya que tal como lo ha estado haciendo los últimos años, seguirá alegrando a sus seguidores con sus bailes, fotos y videos.

Aquí te dejamos una selección con las fotos de la artista que más impacto han causado entre sus admiradores.

1) Con el mensaje “Untouchable… but you feel this” (Intocable, pero sientes esto), la reportera obtuvo 240 mil Me Gusta y un total de 1.402 mensajes alabándola. “¡Dios mío, me encantan las mujeres al natural!”, “Hola Jessica, la princesa más hermosa de Colombia. Te adoro”, y “Tus apariciones en las redes sociales encienden a cada minuto”, fueron algunos de los comentarios.

2) “Date siempre la prioridad que mereces… cuando lo haces lo demás llega!”, afirmó al publicar esta foto con un traje de baño rojo y superando los 173 mil Me Gusta y 1.600 mensajes.

3) Cuando llegó a los 8,6 millones de seguidores de su cuenta de Instagram, se declaró agradecida y posó con un bikini rojo. “Ya somos 8.6 millones en ésta familia. GRACIAS por tanto amor”, señaló. La publicación obtuvo 284 mil Me Gusta y 2,300 comentarios.

4) La vida es como el mar…A veces te acaricia con sus suaves olas… Y en otras ocasiones te arrastra y te revuelca…Sin embargo, cuando dejas que Dios lleve el timón de tu propio barco te das cuenta de que con ÉL puedes sobrepasar cualquier tormenta!”, escribió posando con un bikini negro y camisa de jeans en la playa. La foto recibió 256 mil Me Gusta y cientos de comentarios.

5) Luego de haber padecido Covid-19 junto a su hermana, la modelo celebró con esta foto anunciando que su organismo se había liberado del virus. “Resultado: NEGATIVA para Covid! De la mano de DIOS CON LA VICTORIA!! Otra batalla más ganada para mostrar la gloria de Dios! Cuídense mi gente! Y GRACIAS POR TANTO AMOR! Y por todas sus oraciones! Gracias a todos los ángeles que Dios nos puso en el camino!”, declaró triunfante, llegando a los 3.200 Me Gusta y 1.800 comentarios.

¿Qué foto te gusta más de Jessica?