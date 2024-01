Fernando Lozada revela porque nominó a Carlos y Sophie en LCDLF4

Fernando Lozada es conocido por su participación en Los 50 y Exatlón Estados Unidos. Ahora regresa a la pantalla de Telemundo para competir en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos. Lozada es uno de los 23 habitantes de la nueva temporada. En la primera semana de nominación reveló su sueño en plena nominación. “Yo tenía un sueño, digo tenía porque cuando me entere que mi esposa y yo compartimos el mismo sueño se convirtió en una meta”, dijo Lozada. antes de anunciar los nombres de sus nominados de la semana. “Entonces para mi es una meta darle una casita con jardín a mi esposa y mi hijo Leandro”.

Lozada asegura que la razón de su nominación es pura estrategia. “Quiero cumplir esa meta para mi esposa y mi hijo”, asegura Lozada. “Le voy a dar dos puntos a Carlos y un punto a Sophie”.

Carlos Gómez “El Cañón” quedó entre los nominados, pero Guty Carrera lo salvó. Por lo que en la primera semana quedaron nominados: Thalí García, Clovis Nievnow, Christian Estrada, Alfredo Adamae y Rodrigo Romeh.

Fernando Lozada está casado co Triana Lion

Triana Lion es la mujer que le robó el corazón a Fernando Lozada. Ella es una instructora de fitness y motivadora. También es autora del libro “Ser, fit y feliz”. Para Lozada no fue nada fácil conquistar a su esposa. Según El Comercio, “Triana conoció a Lozada en un [bar] en Cuernavaca. “Desde el momento que la vi dije: ‘Esa mujer va a ser mi esposa. Ella no lo sabía, pero yo sí”, contó el colombiano. Tras unas cuantas salidas, Triana se enteró que él era menor por tres años, así que decidió dejar todo ahí. Fernando hizo su vida y tras cinco años, la mexicana toma la iniciativa de buscarlo, pero él le dijo que tenía novia e iba a entrar a la televisión, por lo que no…Pasó un año de lo que ella se comunicó con él, cuando recibió su llamada invitándola a lanzarse de un paracaídas para un comercial. Resulta que las modelos no habían ido, por lo que Lozada propuso su nombre. Ella aceptó y se dieron cuenta que estaban hechos el uno para el otro, además de amar la aventura y el deporte”.

La pareja se casó el 24 de marzo de 2018. Ellos le dieron la bienvenida a su hijo Leandro, que nació el 2 de julio de 2020.