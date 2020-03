ENTREVISTA EXCLUSIVA: Triana Lion, esposa del participante de Exatlon 4 EEUU Fernando Lozada habla con AhoraMismo

View this post on Instagram

Estos meses de embarazo han sido un poco díficiles para mi en términos de actividad física, ojo! no quiere decir que sea para todas las embarazadas, es como yo me he sentido y mi propio proceso. Estuve varias semanas sin hacer ejercicio por indicaciones de mi Dr. y después de que me dijo que ya todo estaba perfecto para continuar con mi intensidad… Me costó y me ha costado mucho volver a mi rutina porque obviamente mi fuerza cambió, mi cuerpo ha cambiado mucho y no me he sentido tan cómoda. Sin embargo, día a día intento superar mi sentir y moverme lo más que pueda. Así que les dejo un pedacito de mi rutina de ejercicio con mis perros!!! me divertí mucho. #ReebokMx #SportTheUnexpected #HIITtr