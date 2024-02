Fernando Lozada reacciona a su eliminación de La Casa de los Famosos 4

Fernando Lozada es el tercer eliminado de La Casa de los Famosos 4. Se puede decir que Clovis Nienow es el responsable de la salida de Fernando por su muy bien calculada estrategia. “Yo pensé que duraría un poco más pero no se pudo, se hizo lo que se pudo. Yo me esperaba mi nominación pero lo que no me esperaba era la estrategia que traían entre manos. Ya que la vi, yo sentí pasos en la azotea, sí me veía honestamente fuera”, dijo Fernando apenas salió de LCDLF4. “La estrategia de Clovis fue monumental. Se lo aplaudo, en serio. Nunca tuvo nada en contra de él. Se me hace que lo hizo increíble”.

Lo primera que pensó Fernando al ser eliminado

“Lo primero que pensé al escuchar mi nombre, que yo era el tercer eliminado, pensé que voy a ver a mi esposa, me hace muchísima falta. Siento un vacío tremendo desde el día uno y lo segundo fue que dure menos que un [borracho] en una hamaca…Cuando dice Nacho que Thalí es la primera en regresar a la casa, por un lado me dio mucho gusto creo que ella quiere hacer las cosas bien y le deseo suerte….En la vida a veces se gana y a veces se pierda. Fue una gran estrategia del equipo Tierra. Y como veo lo fuerte que esta Tierra, si yo no me iba en esta me iba en la otra. Pues toco en esta”.

Cuarto Tierra es fuerte

Yo creo que mis compañeros de Agua y Fuego tienen que reagruparse, tienen que mantener la frente en alto y pensar en nuevas estrategias porque sí están bien duros los de Tierra.



Fernando está decepcionado de Thalí

“Me decepcionó un poco Thalí porque tenía otra idea de ella cuando platicamos antes de entrar a la casa y cuando compartimos en su casa en familia. Yo tenía idea muy diferente. Pueda que tampoco sea esa persona que estoy pensando que es ahora y que a lo mejor que costo mucho la adaptación a la casa, como me costo a mí. Tal vez la verdadera Thalí es la conocí afuera y no esta, que hizo ciertas cosas que no esperaba”.

Lo que se lleva Fernando de LCDLF4

Lo que me llevó de mi paso por LCDLF es las buenas amistades. Gente que quiero ver fuera y seguir conociendo. Gente que voy hacer más cosas. Me voy contento. Me hubiese gustado conocerlos más y que me conozcan más.

Lo peor de La Casa de los Famosos 4

Lo más desagradable aquí en La Casa de los famosos es tener cero comunicación con mi familia. Mis respetos con los que van a seguir ahí. En la etapa ahorita que estoy con mi hijo de apenas empezando esa convivencia de padre e hijo que somos mejores amigos y jugamos todo el tiempo. Me busca. Por eso me urge ver a mi chaparro y mi esposa.