Esposa de Fernando Lozada se va contra Thalí y se defiende de las criticas

Triana Lion es la esposa de Fernando Lozada, quien participa en La Casa de los Famosos 4. A ella no le gusto nada la discusión que tuvo Thalí con su esposo esta semana en el reality de Telemundo.

En la discusión, Thalí dijo que Fernando estaba haciendo trampa en LCDLF4 porque hizo un acuerdo con contrato notariado con algunos participantes antes de entrar al show. Por lo que la esposa de Fernando decidió usar sus redes para dejar claro que su esposo no es tramposo y que juega limpio.

En un video publicado en las redes de Triana, ella asegura que Fernando no hizo ningún acuerdo con nadie antes de entrar a La Casa de los Famosos; y mucho menos notariado. Tampoco tuvo ningún acuerdo con Ana Parra en Los 50, y si tuvieron algún acuerdo fue al final del show. “Fer es una gran persona. Fer juega limpió, no es tramposo”, asegura Triana.

En el mismo videos, sin decir nombre, pero se entiende que está hablando de Thalí, ya que ella ha tenido problemas con la mayoría en LCDFLF4, Triana dice: “Si vas al súper y huele caca; vas a casa y huele a caca; vas al cine y huele a caca; vas a la casa de todos que conoces y huele a caca…muy probablemente la caca está en tus zapatos”.

Usuarios reaccionan al video de Triana:

“Señora cállese que entre mas aclara mas hunde a su marido”.

“Bueno si fue vedad lo que dijo Thalí. Claro que lo va a defender y hablar bien de él, es su esposo”.

Tras recibir fuertes criticas, Triana envía mensaje:

Me queda claro que gente oye lo que quiere oír y ve lo que quiere ver.

Me critican por defender a mi esposo, pues lo seguiré haciendo! Qué clase de pareja no lo haría? Sé la calidad de ser humano que es y el crecimiento que ha tenido con los años personalmente y profesionalmente.

Me critican que hablé mal de una mujer, yo solo dije que si tienes problemas con medio mundo mejor te voltearas a ver para checar si el del problema no eres tú. Jamás insulté a nadie y no lo haré, no es mi estilo. Si se ofendieron porque en mi analogía usé las palabras caca y mie@*da pues no sé qué decirles.

Nadie es perfecto y avientan pedradas como si vivieran una vida libre de pecado.

Tengan una linda vida, Dios los bendiga.