Ana Parra habla del lado explosivo que mostró Fernando Lozada en LCDLF4

Ana Parra está viendo todo lo que pasa en La Casa de los Famosos 4. Así que ella vio el momento en que Fernando Lozada, su ex compañero de Los 50, explotó contra Thalí cuando esta lo enfrentó frente a todos en la casa.

Thalí acusó a Fernando de hacer trampa porque él formó un equipo antes de entrar a LCDLF4 y armó un contrato notariado para dividirse el premio si uno de ellos ganan. Ana Parra habló con AhoraMismo.com sobre el explosivo comportamiento que mostró Fernando, y que lo podría perjudicar entre los televidentes. Abajo puede escuchar los audios de la entrevista con Ana Parra.

Ana Parra opina sobre si Fernando llegó hacer un contrato notariado con un grupo

https://ahoramismo.com/wp-content/uploads/2024/02/AUDIO-2024-02-06-15-53-21.m4a

Si Fernando llegó hacer contrato notariado desde afuera. Me parece muy bobo por parte de ellos de hacer ese tipo de planes desde el inicio sin saber cómo les va a ir. ¿Y si los sacan en la primera semana o la segunda semana? En realidad me parece poco inteligente pero tampoco lo veo de que estén haciendo trampa por eso. Tú entras a La Casa de los Famosos o a Los 50 y formas un equipo. Lo que está diciendo Lupillo y Thalí que ‘nosotros estamos jugando individuales y ustedes están jugando en grupo’, eso no tiene nada que ver porque ellos también tienen un grupo…eso es de equipos. Así que no entiendo. Si ellos decidieron hacer el equipo afuera o adentro ¿cuál es la diferencia?.

Ana Parra dice que el problema con Thali le podría afectar a Fernando



La forma que puedo ver que esto le pueda afectar a Fernando, es por su carácter. Porque tiene un carácter muy fuerte que es muy explosivo. Cuando él no tiene problemitas, él es súper buena onda y calmado. Pero mira en la forma que estalló y que le habló a Thalí. Gracias a Thalí porque lo involucró en un tema en realidad equis. Tal vez eso lo podría perjudicar de que empiece a explotar y utilizar malas palabras; y empiece a comportarse de cierta manera que de pronto a la gente no le guste así no sea culpa de él. Porque obviamente todos los problemas de esa casa giran alrededor de Thalí.

https://ahoramismo.com/wp-content/uploads/2024/02/AUDIO-2024-02-06-15-54-27.m4a

Ana Parra confirma que le dio dinero a Fernando

https://ahoramismo.com/wp-content/uploads/2024/02/AUDIO-2024-02-06-15-51-01.m4a

Ana Parra confirma que le dio dinero a Fernando Lozada pero no por un acuerdo o contrato entre ellos. “A mí me nació darle por muchísimas razones, porque formaba parte de mi equipo”, asegura Ana, sobre el detalle que tuvo con Fernando, a quien enfrentó en la Gran Final de Los 50, el pasado mes de septiembre. “Yo sabía que si no me lo ganaba yo, se lo ganaba él. Para mí era uno de los favoritos. Me ayudo a pasar a la final. Muchos aspectos y eso es algo que se había aclarado. Ya sacar eso después de tantos meses me hace quedar mal ante la gente porque estamos hablando de dinero. Ese tema es algo delicado”.

https://ahoramismo.com/wp-content/uploads/2024/02/AUDIO-2024-02-06-15-52-08.m4a

Ana agrega: “En aspecto de dinero eso es muy delicado y quienes me conocen saben que soy correcta con lo del dinero.Entonces me molestó mucho ese comentario y por eso escribí [en mis redes] que ‘ni a mis tarjetas les debo plata’. [Ahora] para que alguien venga a decir que le debo plata…eso no se lo inventó Thalí, eso se lo dijo Fernando pero también pienso que no lo dijo de mala fe. Puede ser que cuando se lo contó, yo todavía no le había pasado la plata. Solo que Thalí lo vino a sacar meses después, que obviamente se lo di hace tiempo”.