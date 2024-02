¿Ana Parra le debe dinero a Fernando Lozada tras ganar “Los 50”?

El nombre de Ana Parra se mencionó en La Casa de los Famosos 4. Durante una fuerte discusión entre Fernando Lozada y Thalí García se dijo que este tuvo un acuerdo con la ganadora de Los 50. El acuerdo era de supuestamente repartirse entre ellos dos el premio de $347,560 dólares tras ganar Los 50. En una entrevista exclusiva con Ana Parra, ella deja claro sobre el dinero que le dio a Fernando tras llevarse la víctoria en Los 50.

Thalí dice que Ana Parra le debe dinero a Fernando Lozada

Thalí enfrentó a Fernando frente a todos en La Casa de los Famosos y dijo que este quería hacer un trato con ella, al igual que lo había hecho con Ana Parra. Y que supuestamente Ana todavía le debe un millón de pesos (unos 60 mil dólares). Fernando le pone una cara de confundido pero acepta que efectivamente Ana le había dado algo. Fernando no especifica que le dio pero se entiende que Ana si le había dado dinero.

Por su parte, Ana Parra uso sus redes para anunciar que ella no “le debe dinero ni a las tarjetas de crédito”. También compartió un video de un usuario que dice: “Aquí claramente se ve donde Fernando le agradece a Ana el gesto que tuvo con él y su familia. No fue por compromiso, ni por deuda como lo quieren hacer ver”. En el video se ve a Ana hablando con Fernando. Fernando le dice a Ana: “Gracias por el detalle que no voy a mencionar el detalle que tuviste con mi familia…es entre nosotros”. Mientras Ana le contesta: “Tu sabes que te quiero mucho”.

Abajo está la conversación entre Ana Parra y Fernando Lozada, tras ganar Los 50.

Ana Parra confirma que le dio dinero a Fernando

Ana Parra confirma que le dio dinero a Fernando Lozada pero no por un acuerdo o contrato entre ellos. “A mí me nació darle por muchísimas razones, porque formaba parte de mi equipo”, asegura Ana, sobre el detalle que tuvo con Fernando, a quien enfrentó en la Gran Final de Los 50, el pasado mes de septiembre. “Yo sabía que si no me lo ganaba yo, se lo ganaba él. Para mí era uno de los favoritos. Me ayudo a pasar a la final. Muchos aspectos y eso es algo que se había aclarado. Ya sacar eso después de tantos meses me hace quedar mal ante la gente porque estamos hablando de dinero. Ese tema es algo delicado”.

Ana agrega: “En aspecto de dinero eso es muy delicado y quienes me conocen saben que soy correcta con lo del dinero.Entonces me molestó mucho ese comentario y por eso escribí [en mis redes] que ‘ni a mis tarjetas les debo plata’. [Ahora] para que alguien venga a decir que le debo plata…eso no se lo inventó Thalí, eso se lo dijo Fernando pero también pienso que no lo dijo de mala fe. Puede ser que cuando se lo contó, yo todavía no le había pasado la plata. Solo que Thalí lo vino a sacar meses después, que obviamente se lo di hace tiempo”.