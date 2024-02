Fernando Lozada fue al sicólogo tras discusión con Thalí: ENTREVISTA

Fernando Lozada es el tercer eliminado de La Casa de los Famosos 4. Sin duda, su salida fue una de las más habladas ya que era uno de los favoritos entre los habitantes. Pero una discusión con su compañera Thalí García hizo que su destino cambie. Durante una entrevista con AhoraMismo.com. Fernando asegura que su salida se debió a esa discusión. Al día siguiente fue al sicólogo.

Entrevista con Fernando Lozada:

¿Ya te reencontraste con tu familia?

Todavía no. Yo vivo una hora y media de aquí la ciudad. Entonces no he podido ver a mi familia. Hoy voy a estar en la gala, ya después podré ir en la noche a ver a mi familia.

¿Qué es lo más impactante que te haz enterado tras tu salida de LCDFL4?

La fuerza del cuarto Tierra. Eso es lo que mas me a impactado. Lo fuerte que están y lo estrategas que son. Porque nosotros desde adentro decíamos que ‘ya se están descomponiendo y ya tienen problemas internos’…tendrán sus problemas y todo pero lo saben sobrellevar increíblemente bien. Yo siempre voy apoyar al [cuarto] Agua y mientras siga Fuego con Agua, pues Fuagua. Pero están gruesos los de Tierra.

¿Crees que la discusión con Thalí fue lo que causó tu eliminación?

Totalmente y uno reconoce sus errores. Me deje llevar y no tuve que haber engancharme en mentiras. Aunque haya sido real, yo no tuve que haberme exaltado así. Pero llegue a mi limite y estalle. Al día siguiente fui al sicólogo, le dije ‘aquí me estoy volviendo loco. No como. Estoy durmiendo mal. Todas las madrugadas me despertaba porque pensaba que mi hijo estaba ahí. Porque mi hijo llega todas las madrugadas a dormir con nosotros…y cualquier ruido me despertaba. Estuve sin dormir, baje hasta 5 kilos en tres semanas. Esta es la primera vez, en los realities que llevo, que estado en cero comunicación con mi esposa. En los otros de manera legal o ilegal, conseguía como hablar con ellos. Veía como conseguir un teléfono y decirles que estoy bien. Pero aquí nada….mi carácter jugó en mi contra. Le pedí una disculpa a Thalí en su momento y ella también me pidió una disculpa. Creo que las cosas entre ella y yo quedaron bien.

Arriba pueden ver la entrevista completa.