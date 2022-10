Fans de EXATLON estallan contra Horacio Gutiérrez: ¿Por qué lo están atacando?

La séptima temporada de EXATLON Estados Unidos ha estado cargada de todo tipo de emociones, propias de este tipo de programas de televisión, donde el público suele tomar partido ante las posiciones y opiniones que emiten los concursantes.

Y esta vez quien está recibiendo duras críticas en redes sociales es Horacio Gutiérrez, del team Famosos, luego de haber emitido una serie de comentarios en la lucha por la Villa EXATLON, que eventualmente ganaron los Azules.

El deportista del equipo Rojo fue cuestionado sobre la pelea que se avecinaba en el ruego, y habló con excesiva seguridad, lo que más de uno vio como arrogancia, especialmente cuando eventualmente terminaron perdiendo los Famosos la Villa EXATLON.

En sus palabras de fuerza, Horacio aseguró no dudar un solo momento en que los Azules no ganarían la cómoda vivienda y hasta dijo que la casa era de ellos, los Rojos, lo que terminó de caer mal entre seguidores del programa, no solo por lo que dijo, sino por el tono y la actitud con la que se manifestó.

“La comodidad de la villa es increíble es muy importante para nosotros, porque es nuestra casa. Lo hemos platicado… ahorita veo a los Azules muy contentos, pensando que se la van a llevar, pero nosotros venimos con todo hoy, y nos vamos a quedar en nuestra casa”, remató Horacio “The Punisher”, puyándole la lengua a Alejandra, del equipo Azul.

Con sonrisa irónica, pero con tranquilidad en sus palabras, la atleta del team Contendientes respondió a Horacio, diciéndole que su team ganaría la casa, lo que terminó siendo una realidad.

“Nosotros estamos seguros que esa villa esta semana nos pertenece; lo sentimos, y vamos a luchar con dientes, con garras, con la piel, porque todos estamos 100 por ciento seguros de que esta semana es nuestra. Así que (mi risa) fue más como una risita irónica, porque me encantaría ver a los Rojos en el campamento”, comentó la mexicana.

De inmediato las redes sociales de EXATLON Estados Unidos se llenaron de comentarios contra Horacio, a quien calificaron de prepotente.

“Como me cae mal Horacio! Muy arrogante en serio. Y luego, ¿qué es eso de tomarse el agua del zapato? 🤮 y subirse al carro para mofarse, ay no, ese hombre le gusta burlarse de otros y le callaron la boca por hablador”, comentó un fan que dijo que al final con la Villa se hizo justicia.

“😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Que chistoso el Horacio; ‘La casa es de nosotros’; él la compró 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣”, “ese Horario es un arrogante; recuerdo cuando se burló de Kuty porque perdió 4 veces y él tenía como 4 días sin ganar; hasta hoy volvió a dar punto… le llegó el karma”, comentaron otros seguidores de los Azules.

Otros televidentes se sumaron al mismo sentr y dijeron: “😂😂😂😂😂 Horacio piensa que la villa es su casa!!! Pero hoy duerme con 🐒🐸🐊🕷🪳.😂😂😂😂”, “Esta bien wey este vato… dice q es su casa como si la compro🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣q bueno q perdieron una probadita de humildad no les cae nada mal😂😂😂😂😂😂💙💙💙💙💙🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🙌🙌🙌🦋🦋🦋🦋🦋🦋”.

Dentro de las frases al boxeador, hubo más dardos que confirmaron que el tono del concursante molestó a más de uno.

“Por qué eres tan arrogante mijito👎”, “Los rojos son muy creídos; esa No es su casa están sólo de paso.. es de quien se la gana y gracias a Dios se la ganaron los azules para que dejen de ser soberbios 💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙” y “Una probadita de humildad rojos, vayan a su campamento”, agregaron.