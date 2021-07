[FOTO] EZRA: Así se ve hoy el bebé de Jacobo García y Dayleen Santana

Entre tantas cosas que han sucedido durante los meses que se ha llevado a cabo la quinta temporada del reality deportivo Exatlon Estados Unidos, quizás una de las historias más tiernas sea la del nacimiento de Ezra, el primer bebé “100% Exatlon”, pues nació de la unión entre dos emblemáticos atletas que han dejado su huella en las feroces arenas de la competencia de Telemundo.

Un amor que nació en República Dominicana

Ambos atletas, Jacobo y Dayleen, se flecharon mientras eran participantes en la segunda temporada de Exatlon Estados Unidos y una vez fueron eliminados de la competencia, iniciaron un romance que el día de hoy tiene el más tierno fruto; su pequeño hijo Ezra, cuyo nombre tiene un bonito significado que ambos explicaron a través de un sentido mensaje de Instagram.

“E Z R A significa : Dios ayuda . Dios te ha puesto en nuestras vidas por un propósito, y se que es más grande que el amor que tu papá y yo ya te tenemos. Desde el momento que supimos de ti nos has ayudado a ser fuertes, nos has ayudado a tomar decisiones difíciles, pero si en algo nos has ayudado es a estar más unidos nunca por ti. Te aman papá y mamá.”

Ezra: Bebé Exatlon

El adorable Ezra vino al mundo mientras su padre estaba en República Dominicana como parte del Team Famosos en Exatlon Estados Unidos. De hecho, Jacobo García tuvo la oportunidad de ausentarse por unos días de la competencia para ir a conocer a su primer hijo, y eventualmente regresar repotenciado a una lucha que asegura es “por él y para él”, tal como nos confesó en entrevista a AhoraMismo.

Pero hay otra particularidad de la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos y es que ha sido muy larga. El mejor ejemplo de esto es el propio Ezra que se encontraba en la barriga de su mami Dayleen, y ya es un adorable pequeño que espera ansiosamente en casa a su papi, una vez este termine la aventura de su vida.

Recientemente Dayleen Santana compartió una adorable foto de como luce el tierno Ezra hoy en día, y suponemos que cuando Jacobo la vea, querrá correr a besar y abrazar al pequeño príncipe de su familia:

“Contigo cada momento de mi vida tiene un nombre distinto pero hoy se llama: sonrisas” Así tituló Dayleen la foto, y es que definitivamente hay que sonreírse ante tanta ternura expresada en una sola imagen.

Los comentarios de los fanáticos de esta “Familia Exatlon” no se hicieron esperar, incluso algunos resaltan que “cuatro meses se ha perdido Jacobo”, pero que todo ha sido por un sacrificio mayor para el bienestar y el futuro de los suyos. Y de resto, el mensaje es uno sólo, enviándole las bendiciones a Ezra y a sus padres, quienes desde que aparecieron en pantalla, se han ganado el corazón de todos no sólo por sus destrezas atléticas y deportivas, sino por el profundo amor que se han demostrado y no hay duda que el pequeño campeón de la casa es el mejor ejemplo.